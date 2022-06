Christophe Galtier : Al-Khelaïfi confirme les négociations avec l'entraîneur !

GALTIER. Dossier chaud du mercato du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens sont proches d'un accord avec l'OGC Nice pour recruter Christophe Galtier au poste d'entraîneur.

Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ? Les négociations sont toujours en cours entre l'OGC Nice et le club de la capitale qui devrait débourser une dizaine de millions d'euros pour s'attacher les services de l'entraîneur. Nasser Al-Khelaïfi a déclaré chez nos confrères du Parisien, vouloir "rapidement trouver un accord" avec Christophe Galtier : "On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n'est pas un secret. J'espère qu'on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts."

Le président du PSG en a profité pour mettre fin à la rumeur Zinédine Zidane : "Je vais vous dire une chose : on n'a jamais parlé avec lui (Zinédine Zidane - NDR), ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n'a jamais discuté avec lui."

en savoir plus

Biographie Christophe Galtier. Christophe Galtier est né le 23 août 1966 à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après avoir été joueur de football de 1985 à 1999 où il évoluait au poste de défenseur, il est passé par Marseille, Lille, Toulouse, Angers et Nîmes notamment avant deux expériences à l'étranger en Italie et en Chine avant de prendre sa retraite.

Dès la fin de sa carrière, il devient l'adjoint de Bernard Casoni à l'Olympique de Marseille où il est resté jusqu'en 2001. S'il a longuement occupé le poste d'adjoint (Bastia, Portsmouth, Lyon entre autres), il a connu sa première expérience comme entraîneur principal à Saint-Etienne de 2009 à 2017 avant de partir à Lille entre 2017 et 2021 où il a signé à l'OGC Nice.

Quel est le palmarès de Christophe Galtier ?

Comme joueur, Christophe Galtier a été vice-champion de France en 1987 avec l'Olympique de Marseille mais également finaliste de la Coupe de France en 1986 et 1987 avec l'OM. Comme entraîneur, le natif de Marseille a remporté la Coupe de la Ligue en 2013 avec Saint-Etienne avant de partir à Lille où il a été vice-champion de France en 2019 et champion de France en 2021. Avec l'OGC Nice, Christophe Galtier s'est incliné en finale de la Coupe de France en 2022 face au FC Nantes.

Quel est le salaire de Christophe Galtier ?

SI Mauricio Pochettino était l'entraîneur le mieux payé de la Ligue 1 lors de cette saison 2021-2022 avec 1 100 000 euros par mois, Christophe Galtier est le deuxième technicien au classement, à égalité avec son homologue olympien Jorge Sampaoli. Les deux coachs touchent 330 000 euros par mois.

Quelles sont les équipes entraînées par Christophe Galtier ?

Après avoir été entraîneur adjoint de 1999 à 2009, Christophe Galtier a été nommé entraîneur principal à Saint-Etienne où il est resté jusqu'en 2017 avant de partir à Lille où il a été champion de France. Depuis la saison 2021-2022, Christophe Galtier est le coach de l'OGC Nice.