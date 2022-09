Christophe Galtier : ses deux réponses à la polémique sur le char à voile [VIDEO]

VIDEO GALTIER. L'entraîneur du PSG "regrette" sa réponse ironique faite lundi, alors qu'on l'interrogeait sur l'utilisation de jets privés par son équipe. Il a pris la parole à deux reprises pour exprimer des regrets sur ses propos sur "le char à voile".

Christophe Galtier a manifestement pris sur lui : sa blague sur le "char à voile" avait pris une dimension telle qu'il lui était impossible de ne pas réagir. Et compte tenu de l'impact que pouvaient avoir ses propos sur le club parisien - qui n'a que peu goûté à la plaisanterie laissant entendre que le PSG n'avait que faire des préoccupations environnementales - le coach a pris la parole pour faire le point. En conférence de presse, Christophe Galtier s'est livré à un exercice de contrition, manifestement gêné et mal à l'aise. "Même si j'adore faire de l'humour, et qu'il est important à mes yeux de faire de l'humour, je me suis aperçu que c'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. J'ai entendu beaucoup de choses depuis hier, les appels... Je n'ai pas à présenter d'excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat".

Quelques minutes auparavant, sur le terrain, alors que son équipe venait tout juste de gagner le match contre la Juventus, Christophe Galtier avait dû répondre à une première question sur le sujet, au micro de Canal+. Christophe Galtier a alors eu ces mots, là encore visiblement gêné : "C'était une blague de mauvaise qualité. Croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons. J'ai entendu dans la journée que nous étions hors-sol, c'est faux. On est très lucides. Cette blague est arrivée au mauvais moment. Mais nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, en faire une polémique… J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on est un club qui fait attention. On s'est déplacé à Lille, on a fait 2 heures 45 de bus dans la journée à l'aller, 2 heures 45 de bus au retour. On est conscient des enjeux qu'il y a sur le plan climatique".

Pour rappel, lundi 5 août, alors qu'on lui demandait s'il prenait en considération les propositions de prendre le TGV pour les déplacements de son équipe, notamment pour aller de Paris à Nantes, Christophe Galtier s'était amusé en répondant : "Nous pensons même à prendre un char à voile".

en savoir plus

Biographie Christophe Galtier. Christophe Galtier est né le 23 août 1966 à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après avoir été joueur de football de 1985 à 1999 où il évoluait au poste de défenseur, il est passé par Marseille, Lille, Toulouse, Angers et Nîmes notamment avant deux expériences à l'étranger en Italie et en Chine avant de prendre sa retraite.

Dès la fin de sa carrière, il devient l'adjoint de Bernard Casoni à l'Olympique de Marseille où il est resté jusqu'en 2001. S'il a longuement occupé le poste d'adjoint (Bastia, Portsmouth, Lyon entre autres), il a connu sa première expérience comme entraîneur principal à Saint-Etienne de 2009 à 2017 avant de partir à Lille entre 2017 et 2021 où il a signé à l'OGC Nice. Il entraîne depuis août 2022 le PSG.

Quel est le palmarès de Christophe Galtier ?

Comme joueur, Christophe Galtier a été vice-champion de France en 1987 avec l'Olympique de Marseille mais également finaliste de la Coupe de France en 1986 et 1987 avec l'OM. Comme entraîneur, le natif de Marseille a remporté la Coupe de la Ligue en 2013 avec Saint-Etienne avant de partir à Lille où il a été vice-champion de France en 2019 et champion de France en 2021. Avec l'OGC Nice, Christophe Galtier s'est incliné en finale de la Coupe de France en 2022 face au FC Nantes.

Quelles sont les équipes entraînées par Christophe Galtier ?

Après avoir été entraîneur adjoint de 1999 à 2009, Christophe Galtier a été nommé entraîneur principal à Saint-Etienne où il est resté jusqu'en 2017 avant de partir à Lille où il a été champion de France. Durant la saison 2021-2022, Christophe Galtier était le coach de l'OGC Nice. Il est désormais l'entraîneur du PSG.