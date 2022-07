Christopher Froome : pourquoi l'ancien vainqueur du Tour de France ne gagne plus ?

FROOME. Sans rival pendant plusieurs années, Christopher Froome aborde ce Tour de France 2022 dans la peau d'un "simple" équipier.

Il y a quelques années, Christopher Froome était l'épouvantail du peloton et le grand favori du Tour de France. Mais depuis, le Britannique n'a plus le même niveau et n'arrive plus à gagner ni même à suivre le rythme des favoris en montagne. La raison ? Sa terrible chute lors du Critérium du Dauphiné en 2019 qui lui a causé de multiples fractures (fémur, coude, hanche, une vertèbre, sternum, plusieurs côtes) ainsi qu'une hémorragie. Depuis ce moment, l'ancien leader de la Sky n'arrive plus à retrouver son niveau.

Pour rappel, le quadruple vainqueur du Tour de France avait franchi la ligne à Paris en 2021 avec une anecdotique 133e place au classement général. Pour ce Tour de France 2022, il sera le coéquipier de luxe de Michael Woods et Jakob Fuglsang, mais pourra avoir sa carte à jouer en échappée afin de viser une belle victoire d'étape.

Biographie Christopher Froome. Christopher Froome est né le 20 mai 1985 à Nairobi, capitale du Kenya. Après avoir vécu quinze ans au Kenya, il part en Afrique du Sud à Johannesburg avec son père où il rejoint le St John's College et côtoie un certain Scott Spedding, ancien international français de rugby. S'il a démarré avec le VTT, le natif de Narobi s'oriente assez vite vers la route où il va devenir l'un des meilleurs grimpeurs de son époque. Il bénéficie de l'aide du Centre mondial du cyclisme qui aide les coureurs issus des pays sous-équipés à devenir professionnel.

En 2007, il rejoint la formation professionnelle Konica Minolta grâce au refus du coureur David George d'intégrer l'équipe. Il se révèle grâce à de belles performances et des victoires d'étapes sur le Giro delle Regione espoirs avant d'être recruté en 2008 par l'équipe Barloworld. Avant d'opter pour la nationalité britannique, il participe aux trois classiques ardennaises (Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne). Après la disparition de l'équipe Barloworld, Christopher Froome fait partie des coureurs qui vont s'engager avec la nouvelle structure Sky. Et le "Kényan Blanc" va construire sa légende avec la formation britannique. Depuis 2021, il a rejoint Israël-Start Up Nation. Très grand (1m86 - NDR), Christopher Froome a une carrure très longiligne dû à son poids. Ce qui en fait l'un des meilleurs grimpeurs du peloton avec Primoz Roglic ou Tadej Pogacar.

Quel est le palmarès de Christopher Froome ?

Deux médailles de bronze en contre-la-montre aux Jeux olympiques (2012 et 2016), Christopher Froome s'est surtout exprimé lors des grands tours : quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016 et 2017), double vainqueur du Tour d'Espagne (2011 et 2017) et vainqueur à une reprise du Tour d'Italie (2018). Sans oublier d'autres maillots distinctifs : classement de la montagne au Tour de France 2015 et au Tour d'Italie 2018, classement par points au Tour d'Espagne 2017. Ainsi que ses victoires d'étapes : cinq sur la Vuelta, sept sur la Grande Boucle et deux sur le Giro.

Quelle est l'équipe de Christopher Froome ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2007, Christopher Froome a connu sept équipes : Konica-Minolta (2007), Barloworld (2008-2009), Sky (01.2010 - 04.2019), Ineos (05.2019 - 07.2020), Ineos-Grenadiers (08.2020-12.2020), Ineos Start-Up Nation (2021) et la formation Israel-Premier Tech depuis le début de la saison 2022 où ses principaux partenaires sont Giacomo Nizzolo ou Jakob Fuglsang.

Quel est le salaire de Christopher Froome ?

Sous contrat jusqu'en 2024 chez la formation Israel-Premier Tech, Christopher Froome touche 5,5 millions d'euros brut par saison.

Christopher Froome et le dopage

Après la 18e étape du Tour d'Espagne 2017, Christopher Froome subi un contrôle antidopage où une anormalité est détectée, révélant une forte concentration en salbutamol (un médicament qui soigne l'asthme mais peut aussi améliorer les performances). Le 2 juillet 2018, l'Union cycliste internationale annonce qu'elle classe l'affaire sans suite et qu'elle ne suspendra pas le coureur après une enquête. Par manque de preuves, la fédération poursuit en admettant qu'elle est dans l'incapacité de prouver une violation des règles antidopages par le coureur. Si cette décision est très mal acceptée par une partie du public et des suiveurs, Christopher Froome continue de courir.