Aurélien Tchouaméni : salaire, origine... Sa fiche pour le Mondial

Déjà indispensable au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni possède un volume de jeu qui le rend indispensable aux Bleus. Un profil le rapprochant de Viera ou Pogba. Profil, statistiques, parcours avec l'équipe de France et état de forme pour le Mondial…

Avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Aurélien Tchouaméni sera sans aucun doute le taulier du milieu de terrain de cette équipe de France. Par son volume de jeu et sa présence physique, il pourrait être l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde...

Formé à Bordeaux avec qui il est passé professionnel, Aurélien Tchouaméni a été biberonné au maillot tricolore dès son plus âge, passant par toutes les sélections de jeunes. Son parcours linéaire le voit progresser et prendre de plus en plus de place au milieu de terrain mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, échouant à chaque fois dans sa quête de titre, notamment en U17 où l'Espagne lui barre la route avec les Bleuets au championnat d'Europe et à la Coupe du monde. Chez les U18, le jeune joueur devient même capitaine des Bleus sans guère rencontrer plus de succès. Son expérience se renforce néanmoins et à mesure qu'il se développe en club avec les Girondins dans un premier temps mais surtout à Monaco dès 2020. Sa saison pleine lui ouvre les portes de la sélection espoir. "Tchouaméni confirme, il est régulier, progresse vit et mérite d'être avec nous", déclare Sylvain Ripoll au printemps 2021 quand il convoque le Monégasque pour disputer l'Euro espoirs. Sur le banc pour le premier match, perdu contre le Danemark, entrant à l'heure de jeu, il devient titulaire dès le suivant face à la Russie (2-0). Si les Bleuets sortent des poules, ils échouent dès les quarts face au Pays-Bas (1-2). A peine intégrer à l'équipe, les Espoirs sont déjà trop petits pour un joueur qui ne cesse de prendre de l'envergure.

Aussi à la rentrée 2021, Didier Deschamps récompense sa régularité et l'appelle chez les A pour disputer les qualifications pour la Coupe du Monde. Sa première sélection intervient face à la Bosnie-Herzégovine, le 1 er septembre, remplaçant Lemar à la pause. Ses performances convainquent le sélectionneur qui le rappelle pour participer à la phase finale de la Ligue des Nations, profitant des soucis physiques de N'Golo Kanté pour jouer aux côtés de Pogba et remporter la compétition contre l'Espagne (2-1). Depuis, Tchouaméni n'a plus quitté le groupe France et s'impose comme un jeune taulier à seulement 22 ans. En 2022, il est de toutes les rencontres avec les Bleus, sauf l'amical contre l'Afrique du Sud (5-0), bien aidé par les blessures à répétition et méformes de Pogba et Kanté. Avec le forfait de la paire championne du monde en 2018, il est logiquement sélectionné dans le groupe pour le Mondial 2022 au Qatar. Un tournoi où il devra monter encore d'un cran et devenir le patron d'un milieu rajeuni. "Jouer une Coupe du monde, pour tout joueur c'est un rêve. Il va falloir vite mettre se mettre dedans. Switcher rapidement. Lundi, on se mettra en mode Coupe du Monde", disait Tchouaméni le 12 novembre dernier en marge du match Bordeaux Pau auquel il a assisté en spectateur. L'enfant des Bleus est prêt à donner sa pleine mesure au cœur du jeu tricolore.

+ Joueur puissant, Aurélien Tchouaméni dispose d'un impressionnant volume de jeu et peut multiplier les courses tant vers l'avant pour apporter le surnombre que derrière pour combler les espaces. Des qualités qui en font un récupérateur hors pair. - S'il a disputé et remporté la Ligue des Nations en 2021, il manque néanmoins d'expérience et participe au Qatar à sa première grande compétition internationale. Un baptême à double tranchant. + Au-delà de sa carrure, le natif de Rouen est un fin technicien, capable de conserver le ballon quand il faut et de distiller des passes entre les lignes ou en profondeur avec une remarquable précision. - Joueur impressionnant, on ignore encore en quel bois est fait l'ancien monégasque et s'il saura faire preuve du caractère suffisant pour donner le ton à un milieu de terrain privé de ses tauliers.

Aurélien Tchouaméni est né le 27 janvier 2000 à Rouen en Normandie. Fils d'un père pharmacien, travaillant comme dirigeant dans l'industrie pharmaceutique et d';une mère conseillère principale d'éducation, Aurélien grandit principalement à Bordeaux, une métropole française que la famille rejoint en 2005. S'il commence le football très tôt dans un club de la banlieue bordelaise comme attaquant, Aurélien Tchouaméni démarre au poste d'attaquant. Après avoir été détecté par les Girondins de Bordeaux, il ne rejoint que les Girondins qu'à l';âge de onze ans.

Formé aux Girondins de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni évolue à différents postes sur le terrain durant sa formation : attaquant jusqu'à 14-15 ans où il passe au milieu de terrain comme numéro 10 avant de devenir milieu relayeur en U18, un poste qu'il ne quittera plus. Après avoir signé son premier contrat professionnel le 10 novembre 2017, il effectue ses débuts avec les Girondins de

Bordeaux le 26 juillet 2018 lors d'une rencontre européenne. Après avoir disputé deux saisons sous les couleurs des Girondins, il signe un contrat de quatre saisons et demi le 29 janvier 2020 en faveur de l'AS Monaco, un club qui va le faire progresser jusqu'à être appelé par Didier Deschamps en équipe de France à l'été 2021. Tout s'accélère alors pour le meilleur espoir de la Ligue 1. Devenu incontournable au milieu de terrain sur le Rocher, il multiplie les performances de premier plan et confirme tout son potentiel tant athlétique que technique en championnat mais aussi en Coupe d'Europe. Son impact sur le jeu se fait des deux côtés du terrain. Plus impressionnant encore, le Normand manifeste une maturité épatante pour ses 22 ans. A l'été 2022, sa carrière prend un nouveau tournant puisqu'il quitte Monaco pour Madrid, le Real s'attachant ses services pour 80 millions d'euros. Loin d'être écrasé par le poids de ce transfert et les attentes, il répond présent sur le terrain et s'impose immédiatement au cœur du dispositif de Carlo Ancelotti.

Aurélien Tchouaméni Age : 22 ans

22 ans Poste : milieu de terrain

milieu de terrain Club actuel : Real Madrid

Real Madrid Salaire : 7,5 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 12 matchs en Liga cette saison avec 2 passes décisives, 35 matchs en Ligue 1 la saison dernière avec 3 buts et 2 passes décisives

5 matchs en Ligue des Champions cette saison

6 matchs en équipe de France cette saison, 8 matchs en EDF la saison dernière Quelques trophées : Ligue des Nations 2021 (France)

Meilleur espoir de Ligue 1 en 2020-2021

Parti l'été dernier au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni aurait pu rester en Ligue 1. En effet, dans un entretien accordé à France Football, l'ancien Monégasque a dévoilé que Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont tenté de le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain. "Pendant la sélection de juin, où c'était acté qu'il allait rester, il me chambrait avec Presko : ''Allez, faut que tu viennes aussi au PSG''. Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais... Y avait pas moyen"a-t-il raconté. Une vaine tentative donc puisque le natif de Rouen avait déjà fait son choix et ficelé son contrat avec le Real Madrid.