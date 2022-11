William Saliba : le joker de Varane et Kimpembe dans la liste de Deschamps ?

SALIBA. Titulaire indiscutable cette saison à Arsenal, William Saliba fait partie des joueurs souvent appelés en équipe de France par Didier Deschamps.

Après une saison remarquée du côté de l'Olympique de Marseille et une première convocation en équipe de France lors des derniers matchs de la Ligue des Nations, William Saliba semble être devenu un élément clé de la rotation défensive de Didier Deschamps. Avec les incertitudes qui règnent autour de Raphael Varane ou encore Presnel Kimpembe, le défenseur d'Arsenal semble partir avec une longueur d'avance sur ses coéquipiers et "rviaux".

Avec Arsenal, il est désormais devenu un titulaire indiscutable et il le rend bien. Ce week-end, face à Chelsea, le roc a même été élu homme du match. En plus d'éblouir la Premier League et les Gunners, William Saliba est même devenu buteur puisque depuis le début de la saison, le Français en est déjà à deux buts et une passe décisive.

Biographie William Saliba. William Saliba est né le 24 mars 2001 à Bondy dans le département de la Seine-Saint-Denis en Île-de-France. Fils d'une mère camerounaise et d'un père français, le défenseur central commence le football très tôt dans le club de sa ville natale, l'AS Bondy, club où entraîne Wilfried Mbappé, père de Kylian Mbappé. Si au début, William Saliba évolue au poste d'attaquant avant de devenir milieu de terrain, il se reconvertit comme défenseur central lors de son arrivée à quatorze ans au FC Montfermeil. Deux saisons plus tard, il rejoint l'AS Saint-Etienne où il termine sa formation avant de signer le 30 mai 2018 son premier contrat professionnel avec les Verts.

Après s'être révélé au grand public avec Saint-Etienne, il s'engage le 25 juillet 2019 avec Arsenal contre une indemnité de 29 millions d'euros et devient par la même occasion la meilleure vente de l'histoire du club stéphanois. Si son début d'aventure chez les Gunners tourne au cauchemar où William Saliba joue très peu avec l'équipe première, il est finalement prêté à l'OGC Nice le 4 janvier 2021. De retour en Angleterre, il est de nouveau prêté sans option d'achat à l'Olympique de Marseille lors de la saison 2021-2022, une saison où il va devenir l'un des piliers de l'équipe phocéenne. Depuis le début de la saison 2022-2023, Mikel Arteta a fait du natif de Bondy l'un de ses cadres de son onze titulaire. Habitué des sélections jeunes de l'Equipe de France, William Saliba est convoqué pour la première fois le 21 mars 2022 par Didier Deschamps chez les A.

Quel est le salaire de William Saliba ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Gunners d'Arsenal, William Saliba touche 240 000 euros par mois, sois près de 2,9 millions d'euros par an, hors bonus.

Quelles sont les statistiques de William Saliba ?

Depuis le début de sa carrière professionnel en club, William Saliba a disputé près de 150 matchs dont 39 avec Saint-Etienne, 22 avec l'OGC Nice, 52 avec l'Olympique de Marseille et 23 avec Arsenal, club où il évolue actuellement. Avec la sélection des Bleus, le défenseur central a connu sept sélections.

Quel est l'âge de William Saliba ?

Né le 24 mars 2001 à Bondy en région parisienne, William Saliba a 21 ans.

Quelle est l'origine de William Saliba ?

Né à Bondy en Île-de-France, William Saliba est d'origine camerounaises grâce à sa mère.