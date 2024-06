Memphis Depay : que devient l'ancienne star de l'OL ?

Attaquant phare des Pays-Bas, Memphis Depay a vadrouillé depuis son départ de Lyon en 2021.

À 30 ans, Memphis Depay a joué dans les plus grands clubs européens. S'il est surtout connu en France pour ses quatre ans passés à Lyon entre 2017 et 2021, l'attaquant de nationalité néerlandais a auparavant évolué en Premier League à Manchester United ainsiqu'en Eredivise au PSV Eindhoven. Et sa carrière ne s'arrête pas là. Libre de toute contrat à la fin de la saison 2020-2021, il rejoint le FC Barcelone alors en pleine reconstruction. Il y passe deux saisons sans véritablement s'imposer, marquant tout de 14 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues. Depuis l'hiver 2023, Memphis Depay a rejoint un autre cador du championnat espagnol : l'Atlético Madrid.

Un possible retour en France ?

Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, Memphis Depay exclut pas de retrouver la Ligue 1. Dans une interview accordée à Prime Video, l'attaquant hollandais a loué les qualités du championnat français. " La Ligue 1 est un championnat que beaucoup de personnes sous-estiment. J'ai joué en Angleterre, en France, en Espagne. La Ligue 1 n'est pas facile, c'est très sérieux et très physique avec des joueurs très rapides."

Un pilier de la sélection nationale

Si Memphis Depay ne s'est pas imposé dans tous les clubs où il est passé, il est en revanche devenu au fil du temps un cadre de l'équipe des Pays-Bas. International depuis 2013, il compte 93 sélections et a marqué à 45 reprise. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise derrière Robin Van Persie (50 buts).

Quel est le palmarès de Memphis Depay ?

Depuis le début de sa carrière, Memphis Depay a remporté de nombreux trophées ou distinctions personnelles :

Championnat des Pays-Bas (en 2015 avec le PSV Eindhoven)

Coupe des Pays-Bas (en 2012 avec le PSV Eindhoven)

Supercoupe des Pays-Bas (en 2012 avec le PSV Eindhoven)

Ligue Europa (en 2017 avec Manchester United)

FA Cup (en 2016 avec Manchester United)

Meilleur buteur (22 buts) et meilleur jeune joueur d'Eredivisie (championnat des Pays-Bas) en 2015

Meilleur passeur de Ligue 1 en 2021

Membre de l'équipe-type de Ligue 1 en 2021

Championnat d'Espagne (en 2023 avec le FC Barcelone)

Supercoupe d'Espagne (en 2023 avec le FC Barcelone)

Quel est le salaire de Memphis Depay ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Atlético Madrid, la valeur de Memphis Depay est estimée à 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Depuis son arrivée chez les Colchoneros en 2023 le Néerlandais touche 540 000 euros brut par mois, soit près de 6,5 millions d'euros par saison.

Quel est l'âge de Memphis Depay ?

Né le 13 février 1994, Memphis Depay a 30 ans.

Quels sont les tatouages de Memphis Depay ?

Si Memphis Depay a de nombreux tatouages, sa tête de lion dans le dos ne passe jamais inaperçue. Pour nos confrères de L'Equipe, le Néerlandais est revenu sur ce tatouage en 2018 : "C'est un tatouage que j'ai fait faire en plusieurs étapes et qui a été achevé quand je jouais encore à Manchester. Au total, il a fallu environ vingt-quatre heures pour le réaliser. J'aime beaucoup le résultat. C'est un symbole : le lion est le roi de la jungle, et moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma jeunesse dans une jungle. J'ai grandi dans un environnement compliqué et pour m'en sortir, j'ai toujours dû mener des batailles. Ce tatouage montre de quel bois je suis fait : j'ai un cœur de lion. Maintenant que je joue à Lyon (aujourd'hui, Depay évolue à l'Atlético Madrid - NDR), l'histoire est encore plus belle."

Quelle est la célébration de Memphis Depay ?

Chaque joueur de football a une célébration fétiche lorsqu'il marque. Quand il inscrit un but, Memphis Depay met ses doigts dans les oreilles : une célébration que le principal intéressé a expliqué en janvier 2018 : "Ce n'est pas que je n'écoute pas ce que les gens disent : si quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, je suis le premier à l'écouter, assure l'attaquant . "C'est une façon de dire que je suis dans ma bulle. Si vous regardez attentivement ma célébration, vous verrez qu'ensuite je tends les bras vers le ciel. Je lis la Bible et j'écoute Dieu, grâce à qui je suis devenu ce que j'ai toujours voulu être : footballeur professionnel. Je l'ai été parce que j'y prenais du plaisir, que j'avais du talent et que j'étais heureux quand je jouais."

Memphis Depay a sorti un premier album de neuf titres le 27 novembre 2020 qui s'intitule Heavy Stepper, sa chaîne YouTube cumule plus de 49 millions de vues et 800 000 abonnés.