Qui est Vitinha, le futur attaquant de l'OM ?

Le Portugais Vitinha va devenir le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui est-il ?

Le grand public ne connaît pas vraiment le joueur et pourtant, Vitinha va devenir le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille ce mardi 31 janvier pour un peu plus de 30 millions d'euros, juste devant un certain Dimitri Payet. En quête d'un renfort offensif dans ce mercato, notamment après le départ de Bamba Dieng à Lorient, l'OM a su convaincre le Portugais de quitter Braga et de ne pas partir en Angleterre (il était courtisé par Brighton et Southampton mais a préféré l'OM) .

Qui est Vitinha ?

Seulement âgé de 22 ans, Vitinha n'est pas un sérial buteur, mais un joueur assez physique (1m83), capable de conclure une action à n'importe quel moment dans un rôle d'électron libre. C'était d'ailleurs son poste à Braga, dans un 4-4-2. À l'aise du pied droit comme du pied gauche, sa grande taille lui permet également d'avoir un bon jeu de tête, lui offrant donc une panoplie complète. "C'est un jeune joueur très talentueux, devenu l'une des têtes d'affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain" a expliqué Alex Ribeiro, journaliste du média Trivela

De quoi être le fameux "Grantatakan" de l'OM ? Possible, mais Vitinha reste pour le moment un espoir. L'an dernier, Vitinha a inscrit 14 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Cette saison, il a déjà marqué 13 buts en 27 matchs, dont quatre en Ligue Europa.

Pas encore international

Vitinha n'a pas encore été appelé en sélection du Portugal même s'il a été convoqué dans la pré liste pour la Coupe du monde 2022. International U21 portugais (5 sélections), Vitinha représente l'avenir de l'attaque de la Seleção et pourrait fêter sa première sélection lors du prochain rassemblement du Portugal en mars prochain.