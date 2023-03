Tony Yoka : origine, défaite ... Qui est le boxeur français ?

Le boxeur français revient sur le ring ce samedi 11 mars dix mois après sa première défaite en carrière professionnelle.

Tony Victor James Yoka alias Tony Yoka est né le 28 avril 1992 à Paris de l'union entre Victor Yoka et Gertrude Yoka. Le francilien débute la boxe très jeune. Dès 6 ans, il a enfilé les gants influencé par la passion de son père. A 8 ans il a intégré un club où il sera entrainé par ce dernier avant de rejoindre le BA des Mureaux. A 17 ans il est devenu membre de l'INSEP. Le Parisien entame une multitude de combats au niveau amateur qui vont déboucher en 2015 sur un titre mondial des + 91 kg et un succès olympique en 2016 dans la même catégorie. En 2017, il a pris l'étiquette de boxeur professionnel.

Durant cette période il a fondé une famille avec Estelle Mossely, une autre championne olympique. Malgré les deux enfants qu'ils ont eu ensemble, le couple a divorcé en 2021, soit un an après le mariage des deux athlètes (2018). 2018 et 2019 ont été compliquées sur le plan sportif car Tony Yoka a été suspendu à un an ferme pour infractions aux règles antidopage. Il s'est ensuite illustré avec un visage conquérant en glanant la ceinture européenne. Mais il a perdu pied en 2022 face à Martin Bakole. Aujourd'hui, celui que l'on surnomme "l'artiste" s'apprête à défier Carlos Takam.

Tony Yoka de par son père a des origines congolaises. Le boxeur est né en Ile-de-France à Paris.

25e mondial au niveau mondial, 1er au niveau national, Tony Yoka n'a en réalité pas beaucoup de combats à son actif (12). Professionnel que depuis 2017, le Français avait auparavant concouru dans la sphère amateur. C'est pour cela qu'il ne détient qu'une seule défaite en 2022 face à Martin Bakole. Sinon, le Parisien a un ratio de 92% de victoires avec 11 victoires dont 9 par Ko et 2 par décision.

En 2012 il avait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres. Il s'est toutefois fait éliminer dès le premier tour sûrement par manque d'expérience puisque quatre ans plus tard, le français a décroché l'or olympique à Rio.

Officiellement boxeur professionnel depuis 2017, le Français après l'or olympique est allé chercher une ceinture européenne en 2021. En amateur, il a aussi été champion du monde de la catégorie de + 91 kg en 2015.

En 2019 lors de son combat contre l'Allemand Michael Wallisch, Tony Yoka avait touché 250 000 euros. Avec ses anciens et futurs combats, le Français a vraisemblablement touché des sommes proches de celles-ci.

Les champions olympiques de Rio en 2016, Estelle Mossely et Tony Yoka s'étaient mariés en 2018. Deux enfants sont nés au cours de leur relation car ils ont divorcé en 2021.

Quand on est un boxeur poids lourds et que l'on a un grand gabarit, la balance affiche forcément plus de 100kg. "L'artiste" pèse 109kg.

Le Parisien de par sa taille dispose d'une très belle allonge équivalente à 208cm. Le Français dépasse de justesse la barre symbolique des 2m et mesure 2m01.