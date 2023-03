Tony Yoka - Carlos Takam : Yoka encore battu, le résumé vidéo du combat

YOKA TAKAM. Pour son retour sur le ring après sa première défaite dans le monde professionnel en mai 2022, Tony Yoka s'est incliné aux points contre l'expérimenté Carlos Takam à Paris samedi soir. La carrière en pro du champion olympique 2016 se retrouve en suspens...

Etait-ce déjà le combat de trop pour Tony Yoka ? De retour sur le ring 10 mois après sa première défaite sur le ring en pro, Tony Yoka s'est incliné aux points (décision partagée), le Français, champion olympique 2016 chez les lourds, a de nouveau déçu, affichant un niveau et une forme bien loin de ses rêves de concurrencer les leaders de la catégorie reine de la boxe. Carlos Takam a fait preuve de son expérience du haut de ses 47 combats jusque-là (39 victoires, 7 défaites et un nul). Dominé dès le début du combat, confronté à un Carlos Takam explosif malgré ses 42 ans et affichant une forte puissance pour tenir et résister à l'allonge du Français, plus grand, Tony Yoka a paru inhibé et impuissant durant toute la première partie du combat. Le Français a relevé la tête lors des rounds 7, 8 et 9 sans toutefois parvenir à inverser la tendance pour s'incliner logiquement après décision des juges au terme des 10 rounds de 3 minutes.

Une fin de carrière ? Yoka dément

"Merci à tout le monde. Ca fait presque un an que je n'avais pas boxé et je voulais un gros combat. Félicitations à Carlos, il a été plus fort mais je vais repartir et travailler encore plus fort", a commenté à chaud le Français. "Je comptais sur ce combat pour renouer avec la victoire devant mon public. Je suis très déçu, contrairement à l'an dernier où j'avais fait une très mauvaise prépa. Lui comme moi avons fait une grosse prépa. Il a été le plus fort tactiquement, a ensuite commenté Yoka au micro de Canal +. "C'est dur, plus que l'année dernière. C'est décevant, je voulais faire plaisir au public, c"tait un beau combat. J'ai progressé sur certains aspects mais pas assez. Je vais retourner travailler."

Pas question donc d'abandonner pour Yoka même si le défi s'annonce encore plus relevé pour le boxeur soutenu par Canal+ et qui devra se relever d'une 2e défaite en moins d'un an, d'un ranking et d'une réputation en chute libre. Yoka est tombé face à un boxeur qui le connaissait très bien, Carlos Takam dont il a été un temps le sparring partner lors de sa carrière amateur. "J'ai beaucoup travaillé pour ce combat. Je suis un fan de Tony, c'est un champion, continuez à le soutenir", a scandé un Takam presque compatissant pour son cadet.