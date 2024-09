Mort de Didier Roustan : enfance à Nice, parents en vadrouille... Une vie privée très secrète et protégée

Figure du journalisme sportif et défenseur du football doré, Didier Roustan était une star du petit écran qui a su garder sa vie privée éloignée des caméras.

En presque 50 ans de carrière, Didier Roustan à tout suivi du football. Entré chez TF1, en 1976, la même année où un certain Diego Maradona entame sa carrière professionnelle, il devient l'un des fers de lance de l'émission Téléfoot. Passionné par le ballon rond et surtout par le beau jeu, il poursuit sa route sur Canal+ puis chez Antenne 2 où il suit la première victoire en Coupe du Monde du brésilien Ronaldo. Après un court passage à vide, il rejoint la Chaîne L'Équipe puis fait plusieurs passages sur TV5 Monde et Europe 1 Sport. En 2008, il intègre la bande de L'Équipe du soir, qu'il ne quittera plus jusqu'en juin 2024.

Amoureux du ballon mais pas que, Didier Roustan aime aussi les joueurs. En 1994, il se lie d'amitié avec Eric Cantona alors qu'ils commentent ensemble la Coupe du monde. Sa carrière lui permet de rencontrer ses idoles de toujours, Platini, Pelé, Cruyff, et surtout Maradona, avec lui et Eric Cantona ils fondent en 1995, l'Association internationale des joueurs professionnels. Le premier syndicat mondial des joueurs vise à les protéger des dérives d'un système où l'argent prend une place de plus en plus importante.

Sa vie privée aussi, il a su la protéger. Resté très discret sur sa vie amoureuse et familiale, le journaliste a préféré, tout au long de sa carrière, séparer le professionnel du personnel. Et surtout préserver les personnes faisant partie de son cercle privé et familial.

Une vie de famille décousue

A peine confiait-il à quelques journalistes très curieux quelques confidences sur son enfance, loin de ses parents, toujours en vadrouille. Après avoir passé les trois premières années de sa vie à Brazzaville, où il est né, il a quitté le Congo pour Cannes. Il est alors élevé par ses grands parents. "J'ai des flashs. Je me souviens de l'atmosphère. Quand je retourne en Afrique, je me sens chez moi.", disait-il à Libération, en 2006, à l'occasion d'un portrait. Au journaliste chargé de parler de son quotidien et de sa manière de voir le monde, il lançait aussi avoir un bouledogue appelé Emma Peel en hommage à l'héroïne de la série Chapeau melon et Bottes de cuir.

Le journaliste sportif avouait aussi aux détours d'une conversation, toujours avec Libé, qu'il avait eu une vie trop décousue pour assumer la stabilité d'une vie de famille. "J'ai eu la chance d'avoir autour de moi des personnes qui ont supporté mes coups de folie. Ça fait des dégâts. Quand tu vois ton môme de 3 ans, alors que tu te barres en Argentine, qui te dit : "Reste là." C'est très dur", disait-il, sans en dire davantage.

Claude Martinelli, un ami d'enfance, fait partie de ceux qui ont partagé son intimité : "Lorsqu'il pouvait descendre à Cannes au moins une semaine, nous nous donnions toujours rendez-vous. Nous allions manger l'un chez l'autre, nos enfants se connaissent, nous partagions de nombreux moments ensemble.", se souvient-il pour Nice Matin.

Son décès, survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre, a généré un émoi national, mais aussi dans la ville où il a grandi. Le maire de Cannes, David Lisnard, lui a d'ailleurs rendu hommage. "J'apprends avec émotion la mort de Didier Roustan. Cannois passionné, attaché aux rouge et blanc, il aimait le football, par dessus tout le beau jeu et les belles histoires", a-t-il écrit sur X ajoutant : "Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d'esprit positif et de poésie".

Depuis l'annonce de son décès ce mercredi 11 septembre, le monde du journalisme sportif lui rend hommage. L'Équipe salue une "bible du sport", le "président à vie" de l'émission L'Équipe du soir. Pascal Praud qui l'a côtoyé chez TF1, Anissa Haddadi avec qui il a travaillé chez Europe 1, ainsi que Vincent Duluc de L'Équipe et Michel Denisot son ancien collègue de Canal+ ont exprimé leur peine face à cette perte tragique. Didier Roustan est décédé des suites d'un cancer du foie, il avait 66 ans.