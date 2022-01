Francis Ngannou vs Ciryl Gane : heure, chaîne TV... Où suivre le combat de MMA ?

NGANNOU - GANE. Le plus grand évènement MMA en France se déroule dans la nuit de samedi à dimanche avec le titre premier titre mondial français entre Francis Ngannou et Ciryl Gane.

Autorisé en France, le MMA a droit à son immense show dans la nuit de samedi à dimanche pour le premier titre mondial français (titre de champion heavyweight incontesté) entre Francis Ngannou et Ciryl Gane. Dans ce match qui sent la poudre, les hostilités sont lancées depuis plusieurs jours entre les deux combattants qui étaient deux anciens partenaires d'entraînement coachés par Fernand Lopez de la MMA Factory. Ce dernier, interrogé par L'Equipe promet une confrontation titanesque entre les deux même si le contexte sera particulier pour lui. "C'est quelque chose d'assez particulier, en effet. Nous sommes des êtres humains et donc il y a de l'émotion, forcément. Vous ne pouvez pas passer cinq ans avec quelqu'un, traverser plein d'épreuves, passer des nuits ensemble dans des hôtels, voyager et ne pas avoir ce truc émotionnel. Ce n'est pas si simple que cela mais ça reste notre boulot : on va rester concentré, faire ce qu'on a à faire et respecter les protocoles, les process que l'on a mis en place pour éviter de tomber dans le sentiment."

Interrogé également sur l'animosité entre eux depuis ces dernières semaines, le coach de Ciryl Gane en profite pour glisser quelques tacles. "Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Sa vision est à l'opposé de la mienne. Je reste persuadé que la meilleure façon de travailler est basée sur l'échange, l'écoute mutuelle. On doit pouvoir négocier, penser aussi à l'autre, à son partenaire. Il y a de l'animosité mais le jour du combat, on aura deux artistes qui vont proposer une performance sportive et on laissera tout ça de côté. Le sport parlera. Je vais devoir être performant en tant qu'entraîneur et Ciryl en tant que combattant. Et ce sera la même chose de l'autre côté.

À quelle heure suivre le combat Francis Ngannou - Ciryl Gane ?

Si vous voulez suivre ce combat historique pour le MMA français, il faudra se lever très tôt dans la nuit de samedi à dimanche ou ne pas dormir puisque le combat est prévu aux alentours de 5h du matin en France.

Sur quelle chaîne suivre le combat de MMA Ngannou - Gane ?

Le main event de la soirée entre Francis Ngannou vs Ciryl Gane sera diffusé autour de 05h00 du matin sur la chaine RMC Sport 2. L'accès est possible via un abonnement mensuel à 19€/mois ou 1 mois d'abonnement à 25€ sans engagement pour suivre l'évènement en direct ainsi qu'en replay jusqu'au dimanche minuit.