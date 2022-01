Francis Ngannou vs Ciryl Gane : images et replay du combat de MMA

NGANNOU - GANE. Dans une ambiance survoltée, Francis Ngannou s'est imposé face à Ciryl Gane pour conserver son titre.

Images et replay du combat Francis Ngannou vs Ciryl Gane

Vous avez raté le sommet tant attendu des poids lourds à l'UFC entre Gane et Ngannou ?



Un premier round qui semble légèrement en faveur du français ! Il fait un très bon travail pour annuler le style du champion et tente de l'user ! #NgannouGaneRMC pic.twitter.com/PndmHhbDcB — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 23, 2022

Un deuxième round clairement à l'avantage du "Bon Gamin",



Le Français réalise un très bon combat pour le moment. #NgannouGaneRMC pic.twitter.com/B8EGKsz21O — RMC Sport (@RMCsport) January 23, 2022

Oh la riposte du champion !



En réalisant un takedown, Francis Ngannou devient le premier combattant à faire tomber Ciryl Gane dans l'octogone. #NgannouGaneRMC pic.twitter.com/5ZiSBHnkm2 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 23, 2022

.



3e round. . "The Predator" sort de sa torpeur et renverse le combat.



#NgannouGaneRMC pic.twitter.com/JHhDLxD4fs — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 23, 2022

La réaction de Francis Ngannou

Dans un match très intense, spectaculaire et grâce à une technique au sol remarquable, c'est Francis Ngannou qui a pris le meilleur sur le Français Cyril Gane qui est loin d'avoir démérité. "C'est un grand soulagement. Les 10 derniers mois n'ont pas été faciles. J'ai été soumis à plusieurs pressions psychologiques ces derniers temps mais je savais que le plus important était de garder la tête froide. Le sol était une possibilité, j'étais plus confiant sur ma lutte, a confié Francis Ngannou après son combat gagné au micro de RMC Sport. Je m'entraîne avec quelqu'un qui est très réputé dans ce domaine. Depuis un certain moment, je sens que mon niveau évolue mais je n'avais pas eu encore l'occasion de le prouver." Le franco-camerounais a également rendu hommage à son adversaire avec également un petit ton d'agacement. "C'est une bonne sensation de battre Ciryl Gane, qui était un très bon adversaire même si certains pensent que je l'ai considéré comme mon adversaire, ce qui n'était pas le cas. J'ai toujours su qu'il avait un énorme potentiel. Si je n'avais pas été là, il aurait certainement pris la ceinture"

La réaction de Cyril Gane

Le Français s'est dit "désolé" devant la caméra, pourtant il a bien tenu le choc tout au long du combat.

"Francis a fait exactement ce qu'il devait faire pour me battre. Il y a beaucoup de frustration"



Ciryl Gane réagit à notre micro après sa défaite pour le titre. #NgannouGaneRMC pic.twitter.com/UaHpZmSnJc — RMC Sport (@RMCsport) January 23, 2022

"Pendant les victoires je ne fais jamais de stories, mais là c'est dans la défaite donc ça me tient à coeur de vous dire merci. Malheureusement ça ne l'a pas fait. Ils ne nous a pas manqué grand chose. Il a su utiliser ses points forts pour pouvoir gagner ce fight. Ce n'est que partie remise. Il ne nous a pas manqué grand chose nous aussi de notre côté. Ce n'est que partie remise. Mais je voulais surtout vous remercier. On va continuer de travailler et de vous faire plaisir" a également lancé Cyril Gane sur les réseaux.