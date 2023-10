Fury vs Ngannou : quand la boxe rencontre le MMA, comment suivre le choc en direct ?

Francis Ngannou, ancien champion de l'UFC en MMA, affronte ce soir le meilleur boxeur du monde, Tyson Fury, dans un match de boxe anglaise déjà historique. Présentation du choc.

Ce soir, deux monstres sacrés des sports de combat s'affrontent. Mais ce sont aussi deux disciplines qui se rencontrent : Francis Ngannou, combattant de MMA, vient affronter sur son terrain, ou plutôt sur un ring de boxe anglaise, le boxeur Tyson Fury. Le combattant camerounais s'est lancé un défi immense en se frottant à cette nouvelle discipline, avec un duel qu'il dit attendre "depuis quatre ans". Face à lui, le meilleur poids lourd du monde, invaincu en 34 matchs (33 victoires, un nul).

Ngannou, la mue réussie ?

Le combat se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite, et se fera en 10 rounds de 3 minutes. Ngannou, 37 ans, était parmi les meilleurs poids lourds du monde en MMA et se frotte directement à ce qui se fait de mieux en boxe anglaise. S'il était réputé pour son punch inégalé dans un octogone, mais pas sûr que cela suffise sur un ring de boxe face au tout meilleur. Fury ne met pas en jeu sa ceinture mondiale ce soir, mais joue gros tout de même, d'autant qu'il n'a plus combattu depuis décembre 2022. L'entraîneur de Francis Ngannou, qui a lui aussi passé plus d'un an et demi éloigné des combats, n'est personne d'autre que Mike Tyson, qui l'a sans aucun doute accompagné parfaitement dans cette mue ambitieuse.

Le show a déjà commencé

Les deux protagonistes se sont échangés des politesses en conférence de presse, Tyson Fury traitant notamment son adversaire de "saucisse grasse". Sur un ton plus sérieux, l'entraîneur de Fury, l'Américain Sugar Hill, a expliqué que la préparation avait été très difficile "car on ne sait pas à quoi s'attendre contre Ngannou". Mike Tyson a lui confié avoir douté de son protégé, avant d'être rapidement convaincu par les performances de Ngannou : "Quand le combat a été annoncé, je me suis dit "c'est pas possible". Et quand j'ai vu Francis mettre les gants à l'entraînement, envoyer son sparring-partner au tapis, j'ai pensé que quelque chose était possible."

Un programme spectaculaire

D'autres affiches alléchantes précèderont ce choc, dont un duel entre les deux tombeurs du Français Tony Yoka, Carlos Takam et Martin Bakole. Tous les matchs de ce soir opposent des poids lourds. Voici la liste des combats programmés :

David Adeleye vs Fabio Wardley

Joseph Parker vs Simon Kean

Martin Bakole vs Carlos Takam

Arslanbek Makhmudov vs Anthony Wright

Moses Itauma vs Istvan Bernath

Francis Ngannou vs Tyson Fury

A quelle heure aura lieu le combat entre Fury et Ngannou ?

La soirée commencera à 18h, mais le combat entre Fury et Ngannou devrait commencer aux alentours de 23h (heure française), même si les horaires officiels n'ont pas encore été annoncés.

Sur quelle chaîne suivre le combat entre Fury et Ngannou ?

La plateforme DAZN possède les droits de retransmission du combat à l'international, et c'est le seul moyen de voir le match en direct en France. La soirée est accessible via un système de "pay-per-view", qui devrait coûter 14,99€ pour l'évènement.