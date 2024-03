Joshua - Ngannou : heure, chaîne TV... Comment suivre le combat en direct

La folle semaine des sports de combat se poursuit ce vendredi soir avec le combat entre Joshua et Ngannou

Après le combat entre Doumbè et Baki et avant celui de Saint-Denis face à Poirier, le monde des sports de combat attend un autre choc, celui entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. À la Kingdom Arena de Riyad (Arabie saoudite), les deux combattants vont se livrer une immense bataille. Le Franco-Camerounais Francis Ngannou participe à son deuxième combat de boxe, après sa défaite sur décision partagée contre Tyson Fury, en octobre 2023.

Pour son deuxième rendez-vous, l'ancienne star du MMA se frotte encore à du très lourd avec le Britannique Anthony Joshua, champion olympique en 2012 et multi champion du monde des poids lourds. Comme d'habitude, les deux boxeurs se sont livrés à une petite bataille de déclaration. Anthony Joshua a expliqué qu'il voulait " mettre KO " son adversaire. " Je suis celui qui prendra son âme ", lui avait répondu Francis Ngannou.

Quelle date pour le combat ?

Le combat aura lieu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars, à la Kingdom Arena de Riyad.

À quelle heure ?

Le match entre les deux ne devrait pas débuter avant 0 h 10 (heure française), dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars

Sur quelle chaîne ?

Le combat sera diffusé sur la plateforme payante DAZN, qui commencera sa retransmission de la soirée à 16 h 20 (heure française). Un abonnement à DAZN sera requis pour voir le duel. Il faudra même payer 19,99 € en plus uniquement pour la soirée.