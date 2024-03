Dustin Poirier est lié à la France et voici pourquoi

L'adversaire de Benoit Saint-Denis dans la nuit de samedi à dimanche a un lien avec la France.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Français Benoît Saint-Denis va affronter l'Américain Dustin Poirier à l'occasion du choc en co-main event de l'UFC 299 à Miami. Le combattant américain est tout simplement l'un des meilleurs de l'UFC, la plus grande organisation du MMA au monde.

L'Américain de 34 ans est plus expérimenté que le Français et s'est déjà fait un nom dans le monde du MMA, lui le tombeur par deux fois de la superstar Conor McGregor. Lors d'une interview en 2015, Dustin Poirier avait expliqué que depuis son enfance il aimait ce genre de combat. "J'en ai fait beaucoup dans l'enfance puis au lycée. Et j'ai toujours été bon là-dedans. J'ai toujours adoré la pureté de deux hommes qui s'avancent pour s'affronter. C'est bizarre à dire mais j'ai toujours trouvé une notion de calme dans le chaos. C'est ce que j'aime dans le combat."

Originaire de Lafayette, en Louisiane, Dustin Poirier est lié à la France via sa filiation avec les Acadiens. Pour expliquer de façon très rapide, les Acadiens sont en grande majorité francophones et catholiques. Ils sont descendants des premiers colons français établis en Acadie à l'époque de la Nouvelle-France. Les ancêtres des Acadiens proviennent principalement de l'ouest et sud-ouest de la France, de l'Aquitaine et de la Saintonge, ainsi que de l'Aunis, du Poitou et de l'Angoumois.