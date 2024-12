Ciryl Gane vs Alexander Volkov : heure, chaîne TV... Comment suivre le combat à l'UFC 310

Le Français Cyril Gane fait son grand retour à l'UFC avec un combat lors de l'évènement UFC 310.

C'est à Las Vegas que Ciryl Gane fait son grand retour à la compétition. Le Français, ancien détenteur de la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC, n'a plus combattu depuis plus d'un an et son combat face au Moldave Serghei Spivac, lors de l'UFC Paris 2 à Bercy.

Face au Français, Alexander Volkov, un combattant russe numéro 3 mondial qu'il a déjà affronté en 2021 (victoire à l'unanimité des juges pour Ciryl Gane). Mais attention car le Russe reste sur une série de quatre victoire, la dernière en date était face à Sergei Pavlovich et le Français sait à quoi s'attendre. " Avec (Alexander) Volkov il n'y a pas de surprises. C'est quelqu'un de très grand, donc je m'entraîne avec des gars forcément plus grands que moi. Notamment avec Paulin qui est une vraie galère en pieds-poings. Il a combattu récemment pour la ceinture à l'ARES, il a un énorme potentiel. On a aussi un deuxième sparring partner, Maxime. Il vient de la boxe anglaise, qui pareil fait quasiment 2 mètres 05" a-t-il expliqué

Sur quelle chaine suivre l'UFC 310 ?

Comme à son habitude, le combat sera à suivre sur les antennes de RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche en France.

À quelle heure suivre le combat de Gane ?

Il faudra se coucher tard ou se lever très tôt pour assister au combat de Ciryl Gane. En effet, selon les prévisions, ce dernier serait prévu aux alentours de 4h du matin.