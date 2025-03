Mort de George Foreman : les causes du décès du boxeur de légende n'ont pas été révélées

George Foreman, boxeur de légende et grand perdant du combat mythique contre Mohamed Ali, avant un retour mythique au sommet, est mort à Houston, à l'âge de 76 ans, a indiqué sa famille.

Il était le grand perdant de "La baston dans la jungle" ("The Rumble in the Jungle"), organisée un soir d'octobre 1974, à Kinshasa, contre un certain Mohamed Ali. George Foreman est mort, a annoncé sa famille ce samedi 22 mars. Le boxeur de légende, champion olympique, deux fois champion du monde des poids lourds, est "décédé paisiblement le 21 mars 2025, entouré de ses proches", ont indiqué ces derniers dans un communiqué.

"Nos cœurs sont brisés", peut-on lire dans le message familial publié sur Instagram. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr." George Foreman avait 76 ans. "Un humaniste, un olympien, un double champion du monde, il était grandement respecté. Il était une force du bien, un homme de discipline, de conviction, un protecteur de son héritage, qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom, pour sa famille", ajoute le document.

Les causes du décès de George Foreman ont en revanche été gardées secrètes. Le New York Times a précisé que l'ancien boxeur était mort dans un hôpital de Houston, au Texas, d'où il était originaire. La sphère complotiste s'est immédiatement saisie de cette disparition en publiant sur les réseaux sociaux des vidéos de l'ancien boxeur recevant le vaccin contre la Covid-19.

George Foreman, de la révélation à 19 ans à la chute "dans la jungle"

George Foreman, géant d'1m91 venu d'un quartier défavorisé noir de Houston, était devenu champion olympique à seulement 19 ans, alors qu'il était encore un parfait inconnu, en expédiant le Soviétique Jonas Cepulis en finale des JO de Mexico de 1968, en seulement deux rounds. Réputé pour sa puissance surhumaine, il était ensuite devenu une première fois champion du monde en 1973.

Une ascension brutalement stoppée par cette défaite face à Mohamed Ali, le 30 octobre 1974, à Kinshasa, devant près de 100 000 spectateurs. Foreman sera terrassé par l'endurance, la tactique, et la roublardise de son adversaire, qui s'était mis tout le public dans la poche avant le combat, en prétendant notamment combattre pour l'Afrique. L'affrontement restera comme l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe, par son niveau et sa férocité. Il a aussi marqué la renaissance de Mohamed Ali, alors âgé de 32 ans.

Foreman ne disputera plus de combat professionnel pendant deux ans et, malgré un nouveau KO contre Frazier lors d'un match en 1976, il annoncera sa retraite en 1977, à 28 ans, après une défaite contre Jimmy Young. Foreman déclarera plus tard qu'il était tombé gravement malade, souffrant d'un coup de chaleur et d'épuisement dans son vestiaire. "C'est là qu'il a trouvé Dieu", écriront certains de ses biographes.

"Ce soir-là, dans les vestiaires après Jimmy Young, j'étais tellement fatigué et j'avais tellement chaud que je n'arrivais plus à me battre, à me battre, à me battre pour ma vie", a-t-il raconté. "Puis j'ai entendu une voix dans les vestiaires qui m'a demandé : 'Crois-tu en Dieu ? Pourquoi es-tu prêt à mourir ?' Je venais de parler de Dieu. Je ne croyais pas vraiment à la religion. J'ai commencé à me battre, à essayer de trouver un accord. Pourtant, je ne combattais personne que je connaissais. J'ai dit à la voix : 'Écoute, je suis George Foreman. Je peux donner de l'argent à des œuvres caritatives et pour le cancer', et la voix m'a répondu : 'Je ne veux pas de ton argent, je te veux.'"

Un retour au sommet à 45 ans

Après avoir multiplié les aventures avec des femmes - dont naîtront de nombreux enfants, Foreman entrera ainsi en religion, devenant même pasteur, avant de remonter sur les rings dix ans plus tard. Un pari fou. Après deux échecs pour un nouveau titre, Foreman, parfois moqué pour son embonpoint, parviendra à redevenir champion du monde en 1994, à 45 ans, face à Michael Moorer, avant d'arrêter définitivement en 1997 à 48 ans, avec 76 victoires et 5 défaites.

George Foreman vivra ensuite une troisième carrière, celle d'un homme d'affaires ayant fait fructifier son image en l'associant à des marques, notamment de grill, qui lui ont rapporté plus que tous ses matchs de boxeur.

A l'annonce du décès, le légendaire promoteur Bob Arum a salué Foreman, "l'un des plus grands puncheurs et l'une des plus grandes personnalités du sport", qui était "un grand ami, pour moi mais aussi pour toute ma famille, nous sommes dévastés", à relaté l'AFP. Sur son compte X, un autre astre des poids lourds, Mike Tyson, a envoyé ses "condoléances à la famille de George Foreman". "Sa contribution à la boxe, et au-delà, ne sera jamais oubliée."