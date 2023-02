DIRECT. Ligue des Champions : un choc PSG - Bayern, le programme des huitièmes

Pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich , une incertitude règne autour de Kylian Mbappé, qui devrait toutefois débuter sur le banc des remplaçants. S'il n'est pas titulaire, Christophe Galtier a dans l'idée de mettre en place un 4-4-2 à plat avec le jeune Warren Zaïre-Emery à droite et Carlos Soler à gauche. Neymar et Messi devraient être associés devant. Le onze de départ probable du PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, S. Ramos, N. Mendes - Zaïre-Emery, Danilo, Verratti, Soler - Neymar, Messi.

Le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions avec de nombreuses incertitudes. Les Parisiens réussissent un début d'année 2023 bien loin de leurs standards et restent même sur deux défaites consécutives, à Marseille en Coupe de France mercredi dernier (2-1) et à Monaco en Ligue 1 samedi (3-1). Le PSG se doit de réagir ce mardi face au club bavarois sous peine d'une sévère déconvenue...

14:00 - Bonjour à toutes et à tous

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le grand retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Ce mardi 14 février 2023 marque le début de la phase éliminatoire et des huitièmes de finale. Deux matchs sont au programme ce mardi (21h00), PSG-Bayern et AC Milan-Tottenham. Mercredi, Bruges recevra Benfica et le Borussia Dortmund accueillera Chelsea. Le reste des matchs allers des huitièmes de finale sera disputé la semaine prochaine.