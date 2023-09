Vainqueur de Dortmund 2-0, le PSG a répondu présent pour la 1ère journée de Ligue des champions alors que Lens est attendu mercredi 20 septembre.

Première journée de Ligue des champions et premier bon coup pour le PSG. Malgré une première période très timide ce mardi 19 septembre au Parc des Princes, voire extrêmement pauvre en qualité de jeu, les hommes de Luis Enrique ont élevé le niveau de jeu en deuxième mi-temps pour s'imposer 2-0 face à une équipe du Borussia Dortmund qui a "trop respecté" le PSG selon les mots du coach à la fin de la rencontre. Grâce à un penalty de Mbappé sur une faute de main au retour des vestiaires et un festival d'Hakimi, les Parisiens prennent la tête de la poule puisque dans le même temps, les Italiens du Milan AC ont concédé un bien triste match nul 0-0 du côté de San Siro.

Parmi les autres résultats de la soirée, le Barça a réalisé le carton de la soirée face à la modeste équipe du Royal Antwerp. Score final 5-0 avec une nouvelle grosse performance du Portugais Joao Felix, métamorphosé depuis son transfert en Catalogne. Porto a de son côté fait le métier face au Chakhtior en s'imposant 3-1, Manchester City s'est fait surprendre par l'Etoile Rouge en étant mené au score mais a vite remis les pendules à l'heure grâce notamment à un doublé de Alvarez. Notons également le bon coup de la Lazio qui a arraché le match nul dans les dernières secondes face à l'Atlético Madrid grâce à un but de son gardien.

Lens attendu

De son côté, le RC Lens se déplacera ce mercredi à 21h au Stade Ramón Sánchez Pizjuán pour y affronter le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa l'année dernière. Les Sang et Or ont aussi perdu à domicile ce week-end (0-1 contre Metz) et pointent à la dernière place du classement de Ligue 1. Ils doivent absolument profiter de cette rencontre européenne pour rebondir, car ils sont également tombés dans une poule très relevée. Pour cela, ils pourront compter sur le retour de l'indispensable Facundo Medina en défense (suspendu contre les Messins) mais devront se passer de David Pereira da Costa, Massadio Haidara et Nampalys Mendy, qui sont indisponibles. Le FC Séville a presque aussi mal débuté sa saison que les Lensois, puisque les Rojiblancos sont 17e de Liga et n'ont obtenu leur seule victoire cette saison que dimanche dernier contre Las Palmas (1-0). Les Sévillans doivent aussi composer avec quelques absents (Marcos Acuna, Tanguy Kouassi, Marcao). Dans l'autre match de ce groupe B, Arsenal recevra le PSV Eindhoven de Peter Bosz, invaincu cette saison et pratiquant un football spectaculaire.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.