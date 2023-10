Ligue des champions 2023 : en démonstration, Paris prend la 1ère place du groupe ! Résultats et classements

Le PSG a fait la bonne opération mercredi 25 octobre en s'imposant face au Milan AC lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

Une bonne chose de faite ! Face au Milan AC, les Parisiens se sont imposés avec la manière dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions. Une victoire 3-0 avec un but de Mbappé, Kolo Muani et Lee Kang-in et surtout, une belle prestation collective face à des joueurs de l'AC Milan bien ternes qui n'ont plus le droit à l'erreur à l'occasion du match retour. "Un match difficile. Mais on les a bien pressés en première période. Ils marquent sur un exploit de Kylian (Mbappé). On a joué comme on avait préparé le match en les pressant haut. Le problème, c'est qu'on n'a pas été tranchants dans la dernière passe. On a eu des possibilités. Le deuxième but nous tue. On n'est pas attentifs sur un coup de pied arrêté. Le match retour ? Il faudra être plus dangereux" a expliqué Olivier Giroud après la rencontre. Dans l'autre match de la poule, Dortmund a fait la très belle opération en s'imposant sur le terrain de Newcastle sur le score de 1-0. Cette victoire fait les affaires du PSG puisque les Parisiens sont désormais en tête de la poule avec 6 points, juste devant Dortmund et Newcastle avec 4 points.

Parmi les autres résultats de la soirée, l'Atlético Madrid a été accroché par le Celtic malgré un nouveau but de Griezmann et laisse Feyenoord prendre la tête du classement de la poule après sa victoire 3-1 face à la Lazio. Dans le groupe G, City et Leipzig ont confirmé qu'ils étaient les deux favoris en s'imposant tous les deux sur le score de 3-1 face aux Young Boys et l'Etoile rouge. Dans le groupe H, le Barça poursuit son sans faute dans cette édition 2023-2024 après sa victoire 2-1 face aux Ukrainiens du Chakhtior, talonné par Porto, vainqueur 4-1 du Royal Antwerp.

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.