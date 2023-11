Ligue des champions 2023 : le PSG et Lens face aux géants anglais ! Programme et classements

Le PSG reçoit Newcastle et Lens se déplace à Arsenal, pour deux matches cruciaux dans la course aux huitièmes de finale. Présentation de toutes les rencontres.

La "poule de la mort" tient toutes ses promesses. Alors que tout reste à jouer dans un groupe ultra serré, le Paris Saint-Germain reçoit ce mardi soir Newcastle. Avec une revanche à prendre, quelques semaines après la gifle subie par les Parisiens à St James' Park (défaite 4-1) ; et l'obligation de rebondir, après le revers à San Siro lors de la dernière journée de Ligue des Champions (défaite 2-1). Les Magpies sont encore plus contraints de l'emporter, eux qui pointent à la dernière place de la poule avec 4 points, après leurs deux défaites consécutives contre Dortmund (0-1 et 2-0).

Avec un point d'écart entre chaque équipe, Dortmund, le PSG, l'AC Milan et Newcastle peuvent tous encore finir premier ou dernier du groupe. Les résultats de la dernière journée ont resserré les écarts, notamment la victoire des Rossoneri sur les Parisiens. L'AC Milan recevra encore mardi soir, cette fois contre Dortmund, le leader de la poule. Rien n'est donc joué, et le PSG serait bien inspiré de l'emporter contre Newcastle, pour éliminer définitivement un prétendant.

Dans les autres matches de mardi, le Barça recevra Porto à 21h pour valider sa qualification, tandis que le Shakhtar Donetsk peut encore croire aux huitièmes de finale et recevra Antwerp à 18h45. Manchester City et Leipzig, déjà qualifiés, s'affronteront pour la tête de la poule G tandis que les Young Boys de Berne et l'Etoile Rouge de Belgrade joueront leur place en barrages d'Europa League. Dans le groupe E, la Lazio recevra le Celtic, dernier et quasiment éliminé, tandis que l'Atletico aura un déplacement très périlleux à Rotterdam pour y affronter le Feyenoord, troisième du groupe et encore en course.

Lens au bord de l'élimination ?

Ce qui ressemble à un déplacement de gala pourrait se transformer en rêve brisé. Sur la pelouse de l'Emirates Stadium d'Arsenal, le RC Lens pourrait perdre tout espoir de qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, en cas de défaite et si le PSV Eindhoven bat le FC Séville. Mais les Sang et Or peuvent croire en leurs chances, car ils ont battu les Gunners au match aller (2-1), et parce qu'ils retrouvent définitivement la confiance en championnat, grâce à deux victoires de suite contre Marseille (1-0) et à Clermont (0-3).

Après leur défaite 1-0 sur la pelouse du PSV Eindhoven début novembre, les Lensois n'ont plus de marge d'erreur. Et il faudra donc espérer que le FC Séville obtienne un bon résultat, plus tôt dans la soirée (18h45) à domicile contre le PSV Eindhoven. Cela offrirait une finale aux Lensois, à domicile contre les Sévillans, tandis que les Néerlandais recevront les Gunners.

Dans les autres matches du mercredi, Manchester United se déplace à Galatasaray dans une rencontre décisive pour la qualification. Le Bayern domine cette poule et accueille Copenhague, qui peut encore croire aux huitièmes de finale. Il y aura aussi un choc Real Madrid-Naples à 21h, tandis que Braga recevra l'Union Berlin. Enfin, dans la poule D, la Real Sociedad et l'Inter Milan ont déjà validé leur billet pour la phase à élimination directe mais se disputeront la première place à distance. L'Inter joue sur la pelouse de Benfica et la Real Sociedad accueille Salzburg. Plusieurs clubs sont déjà éliminés comme Antwerp, Benfica, Étoile Rouge Belgrade, Salzbourg, Union Berlin, Young Boys Berne.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.