Ligue des champions 2023 : Lens pour un nouvel exploit, Paris dans le doute ? Programme et classements

Les deux représentants français reçoivent pour cette troisième journée, et doivent gagner pour rester en bonne position. Présentation de toutes les affiches de la semaine.

Le RC Lens accueille le PSV Eindhoven au Stade Bollaert-Delelis ce mardi à 21h. Après l'exploit contre Arsenal avant la trêve, les Sang et Or font face à un nouveau défi de taille. Même s'ils sont derniers de la poule avec un point seulement, les hommes de Peter Bosz sont redoutables cette saison. Ils font un sans-faute en championnat : neuf victoires en neuf matches, avec 30 buts inscrits et seulement 3 encaissés. Mal embarqués dans cette Ligue des Champions, les Néerlandais jouent leur qualification sur la double confrontation qui s'annonce face aux Lensois.

De leur côté, les joueurs de Franck Haise font toujours du surplace en championnat après un nouveau match nul ce week-end (0-0 au Havre), mais ils trônent en tête du classement de leur poule grâce à leur succès contre Arsenal. Une victoire ce mardi et les Sang et Or auraient presque un pied en huitième de finale.

Dans l'autre rencontre de la poule B, Arsenal se déplace à la même heure à Séville. Les Gunners doivent se reprendre et ont eux aussi l'opportunité de faire une bonne opération, tandis que les Sévillans doivent gagner un premier match dans cette Ligue des Champions, après deux nuls frustrants.

Paris doit gagner pour se rassurer

Les Parisiens seront attendus, mercredi à 21h, pour montrer un autre visage que celui de la défaite cinglante à Newcastle (4-1). Ils accueillent l'AC Milan au Parc des Princes, après s'être rassurés ce week-end face à Strasboug (3-0). Les Rossoneri ont chuté à domicile ce dimanche face à la Juventus (0-1), mais réussissent un très bon début de saison. En Ligue des Champions, ils comptent deux points après deux matches vierges : 0-0 contre Newcastle puis à Dortmund. Les joueurs du PSG devront trouver la solution pour percer la défense milanaise et remporter un match qui les rapprocherait d'une qualification, avant d'aller à San Siro.

Dans l'autre rencontre de la poule, le leader Newcastle reçoit le Borussia Dortmund, qui pointe à la dernière place avec un seul point. Les Borussen sont déjà dos au mur, tandis que les Magpies ont une opportunité de faire le break au classement.

Manchester United dos au mur, les favoris doivent confirmer

Peu de chocs pour cette troisième journée, mais des matches délicats à négocier pour les cadors. Le Bayern se déplace mardi à 18h sur le terrain de Galatasaray, qui est deuxième du groupe après sa victoire à Old Trafford. Dans cette poule A, Manchester United doit absolument battre Copenhague à 21h pour prendre ses premiers points en Ligue des Champions. L'Inter reçoit Salzburg à Giuseppe Meazza, tandis que Naples et le Real ont des déplacements périlleux : respectivement à l'Union Berlin et à Braga. Benfica reçoit la Real Sociedad.

Mercredi à 18h45, le Barça reçoit le Shakhtar Donetsk et peut déjà faire un grand pas vers les huitièmes de finale. Dans la même poule, Antwerp reçoit Porto à 21h. Le Feyenoord reçoit la Lazio à 18h45, avant un déplacement difficile pour l'Atlético au Celtic Park de Glasgow. Enfin, dans le groupe G, le tenant du titre Manchester City se déplace à Berne pour affronter les Young Boys, tandis que le RB Leipzig reçoit l'Etoile Rouge de Belgrade.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.