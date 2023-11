Ligue des champions 2023 : toutes les équipes qualifiées ! Classements et résultats

En sombrant face à Arsenal ce mercredi 29 novembre, Lens est éliminé de la Ligue des champions.

Un naufrage. Ce mercredi, le RC Lens a complétement sombré face aux Gunners d'Arsenal lors de l'avant dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Menés 5-0 à la mi-temps, les Sang et Or se sont finalement inclinés sur le score de 6-0 et sont officiellement éliminés de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions car dans le même temps, le PSV Eindhoven a battu le FC Séville et s'est qualifié. Il reste encore un espoir aux Lensois de se qualifier pour la Ligue Europa, mais une défaite face aux Andalous lors de la dernière journée et les Lensois n'auront plus que le championnat et la Coupe de France.

En battant Naples 4-2, le Real s'est qualifié pour les huitièmes de finale alors que Naples devra attendre la dernière journée pour tenter d'empocher la qualification. Dans l'autre match, Braga n'a pas réussi à profiter du faux pas des Italiens en concédant le match nul face à l'Union Berlin.

Dans le groupe D, l'Inter et le Benfica se sont séparés sur un match nul spectaculaire de 3-3 alors que les Portugais ont mené 3-0 en première période grâce à un triplé de Joao Mario. L'Inter reste leader mais jouera la première place face à la Real Sociedad qui a concédé le match 0-0 face aux Autrichiens de Salzbourg.

Enfin, dans le groupe A, Manchester United se retrouve au bord du gouffre après son match nul 3-3 face aux Turcs de Galatasaray. Les hommes de Ten Haag sont derniers de leur groupe avec 4 points alors que Copenhague a tenu en échec les Allemands du Bayern Munich, déjà qualifiés. Pour rappel, Dortmund, la Lazio et l'Atlético se sont également qualifiés mardi soir.

Abonnez-vous pour profiter de la Ligue des champions

Retrouvez tous les résultats des journées de Ligue des champions

À chaque journée de Ligue des champions, vous pourrez retrouver l'intégralité des classements de la phase de poules.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

C1: Lens foudroyé 6-0 par Arsenal et éliminé Arsenal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en infligeant un véritable calvaire à Lens (6-0), plombé par une première période catastrophique et éliminé de la C1, un terrain de jeu bien trop grand pour les Français, mercredi à Londres.

Arsenal - Lens EN DIRECT : les Sang et Or humiliés et éliminés, le résumé du match Au bout d'une soirée de cauchemar, Lens a été atomisé par Arsenal (0-6). Une défaite lourde qui scelle le sort des Artésiens dans cette Ligue des Champions, dont ils ne verront pas les huitièmes de finale.

Real Madrid - Naples : les Madrilènes arrachent la victoire dans les dernières minutes face aux Azzurri ! Ce choc du Groupe C aura tourné à l'avantage du Real Madrid qui s'est imposé ce soir (4-2) au Stade Santiago Bernabeu contre Naples. Avec cette victoire, les Merengue valident la première place de la poule alors que Victor Osimhen et ses coéquipiers devront disputer une "finale" contre Braga pour voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Indice UEFA : la France dépasse les Pays-Bas, un match OM-Ajax décisif ! Avant un match décisif entre l'OM et l'Ajax en Europa League, la France est repassée devant les Pays-Bas au coefficient UEFA pour la première fois de la saison.

PSG - Newcastle : penalty ou pas penalty, les Anglais crient au scandale, les images À domicile, le PSG a arraché le match nul dans les toutes dernières secondes après un penalty polémique.

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.