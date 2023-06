Wimbledon 2023 : deuxième tour des qualifications avec dix Français ! Scores et résultats en direct

Le deuxième tour des qualifications a lieu ce mercredi 28 juin avec dix Français encore en lice.

Sommaire Scores

Programme

Résultats

Date

Gains

Palmarès

Le bilan des Françaises a été catastrophique mardi 27 juin. Parmi les 11 joueuses inscrites, seulement quatre demeurent toujours dans le tableau des qualifications au 2nd tour. Il reste Carole Monnet, Océane Dodin, Clara Burel et Chloé Paquet qui rencontrera aujourd'hui le phénomène russe, Mirra Andreeva. Amandine Hesse, Selena Janicijevic, Leolia Jeanjean, Jessika Ponchet, Elsa Jacquemot, Alice Robbe et Kristina Mladenovic ont toutes chuté. "Kiki" a enchaîné une douzième défaite consécutive et traverse "la période la plus difficile" de sa carrière. Chez les femmes, Erika Andreeva, Sofia Kenin et Taylor Townsend se sont qualifiées tandis que la finaliste de Wimbledon 2014 Eugénie Bouchard a été sortie dès le premier tour.

Les hommes aussi sont beaucoup moins nombreux qu'au départ. Les Bleus devront batailler pour se hisser au troisième tour. Ils ont des adversaires difficiles à jouer comme Pierre Hugues-Herbert qui sera opposé à l'une des révélations de Roland-Garros 2023, Thiago Seyboth Wild. Enzo Couacaud ne sera pas épargné face à l'ancien espoir coréen Hyeon Chung. Harold Mayot devra se défaire de Jack Duckworth et Lucas Pouille de Giulio Zeppieri. Laurent Lokoli et Hugo Gaston affronteront de leur côté Norbert Gombos et Billy Harris.

Durant tout le tournoi de Wimbledon, retrouvez l'intégralité des matchs en direct avec l'évolution du score en temps réel.

en savoir plus

Quel programme pour Wimbledon ?

A Wimbledon, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. La principale contrainte pour les organisateurs reste la météo où la pluie peut contrarier la tenue des matchs. En effet, deux courts (le "Center Court" et le court n°1) disposent d'un toit rétractable pouvant accueillir des matchs en cas de météo "capricieuse".

Dès la fin d'une rencontre, vous retrouverez les résultats des matchs du tableau féminin et du tableau masculin.

Hommes

Femmes

À quelle date aura lieu Wimbledon en 2023 ?

Wimbledon 2023 aura lieu du lundi 3 juillet au dimanche 16 juillet 2023. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 16 juillet 2023.

Quels gains pour Wimbledon en 2022 ?

Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de l'année, a offert une dotation généreuse aux joueurs et joueuses du circuit qui ont disputé le tournoi sur gazon. En 2022, le vainqueur du tableau masculin et celui du tableau féminin ont touché en livre sterling, 2 000 000 GBP soit une augmentation de plus de 17% par rapport à la précédente édition. Quand un joueur ou joueuse était éliminé dès le premier tour, ce dernier ou dernière touchait quand même 50 000 GBP soit environ 58 471 euros. Au total, la dotation du tournoi de Wimbledon 2022 était de 14,496,000 millions de livre sterling, soit + 7,6% par rapport à 2021.

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :