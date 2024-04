Classement ATP : Tsitsipas de retour dans le top 10, le classement complet

Grâce à sa victoire au Master 1000 de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas réintègre le top 10.

Le début de la saison de terre battue lance la course pour les têtes de série avant Roland-Garros, et surtout la dernière ligne droite pour participer aux Jeux Olympiques, dont le classement sera arrêté au lendemain de la finale des Internationaux de France. Pour rappel, il faudra à ce moment là faire partie des 56 meilleurs, en sachant que chaque nation ne peut amener que quatre joueurs au maximum.

Avec son succès à Monte-Carlo, le Grec Stefanos Tsitsipas retrouve le top 10, qu'il avait quitté fin février pour la première fois depuis cinq ans. Il gagne cinq places et passe du 12e au 7e rang. Finaliste sur le Rocher, Casper Ruud gagne de son côté quatre places et grimpe à la sixième position. Pas de changement dans le top cinq, toujours dominé par Novak Djokovic devant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. L'espagnol, déjà forfait à Monte-Carlo, perdra la semaine prochaine les 500 points de sa victoire l'an passé à Barcelone puisqu'il a annoncé sa non-participation au tournoi catalan. Le Murcien est toujours gêné à l'avant-bras droit.

Côté Français, Ugo Humbert gagne deux places grâce à son quart de finale en Principauté. Il est désormais 13e. Adrian Mannarino et Arthur Fils restent respectivement 20e et 36e, tandis que Gaël Monfils progresse de trois places et se retrouve 37e.

Quel est le classement ATP ?

Novak Djokovic est numéro 1 mondial au début de cette saison 2024, mais la lutte s'annonce acharnée. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le premier classement ATP Race est mené par l'Italien Jannik Sinner, vainqueur du premier Grand Chelem de l'année 2024.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, les points accumulés sont valables sur 52 semaines.

Chaque tournoi attribue un nombre de point différent. En Grand Chelem, le vainqueur acquière 2000 points, le finaliste 1200, le demi finaliste 720, … En master 1000 la victoire permet d'obtenir 1000 points, la finale 600, … Une victoire en ATP 500 rapporte 500 points, 250 pour les ATP 250, entre 50 et 175 points pour les tournois Challenger et entre 15 et 25 points pour les tournois Futures.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an. Le classement ATP correspond donc à l'ensemble des points obtenu par un joueur sur les 52 dernières semaines. Chaque lundi, le joueur perd donc les points obtenu un an auparavant.