11:50 - Le retour des Russes et Biélorusses En raison de la guerre en Ukraine, les joueurs d'origine Biélorusses et Russes ont été exclus du tournoi de Wimbledon 2022. Cette année, les organisateurs ont accepté leur retour sur le gazon britannique. Cela va indéniablement densifier le tableau et le niveau sera plus relevé. Mais la question du conflit qui perdure va vraisemblablement être abordée par la presse. Si Daria Kasatkina avait déjà pris position en s'opposant au régime russe, Aryna Sabalenka reste plus floue. La numéro 2 mondiale a déjà balayé les doutes et ne souhaite pas évoquer le conflit. "J’aimerais dire que je ne vais pas parler de politique. Je suis ici uniquement pour parler de tennis. Je vous prie de respecter cela. Si vous avez des questions politiques, vous pouvez demander à la WTA ou au tournoi. Ils peuvent vous envoyer le transcript de mes réponses des tournois précédents. C'est une décision personnelle " a-t-elle justifiée devant les médias. Elle est probablement comme la plupart de ses compatriotes, ravie d'être de retour. "Cet endroit me manquait vraiment ", a-t-elle admis.

11:30 - Sinner peint les joueurs capables de battre "Nole" Derrière le vétéran Novak Djokovic, 36 ans, il y a la jeune génération. L'Italien Jannik Sinner appartient à cette catégorie de joueur qui essaie de pousser le Serbe vers la sortie, en vain. Le numéro 1 italien avait pourtant failli faire vaciller le Serbe en quart de finale l'an dernier. Il avait tenu 5 sets. Mais à la fin, c'est le natif de Belgrade qui l'emporte. "Nous, les jeunes, devons comprendre comment est-ce possible d'avoir à 36 ou 37 ans la condition physique de Nole" a lancé le jeune de 21 ans en conférence de presse avant le tournoi londonien. "Remporter autant de Grands Chelems, ainsi que d'autres tournois importants, est incroyable. Vous devez être physiquement prêt car il peut jouer jusqu'à cinq heures par jour : je suis content qu'il soit ici pour pouvoir apprendre quelque chose de plus de lui " a-t-il déclaré admiratif devant les médias. Selon lui, "deux types de joueurs peuvent le battre : soit quelqu'un qui sert vraiment bien, mais doit le faire pendant 5 sets, soit quelqu'un qui parvient à varier un peu le jeu comme Alcaraz, ce qu'il sait très bien faire. J'ai prouvé que si je trouve mon jeu, je peux très bien performer sur herbe : je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs capables de le battre, mais je m'inclus parmi eux " a estimé Jannik Sinner. Il espère maintenant être celui qui fera tomber l'homme qui est invaincu en Grand Chelem depuis 21 matchs et Wimbledon 2022.

11:00 - Avec ou sans Alcaraz, Djokovic n'a qu'un objectif en tête, le titre Des champions comme Novak Djokovic ont parfois besoin d'être poussé dans leurs retranchements. Rafael Nadal le poussait à se surpasser. Aujourd'hui, la concurrence semble plus fébrile. La source de motivation peut être impactée. Ca n'est pas pourtant pas le cas du Serbe. La présence de Carlos Alcaraz sur le circuit pourrait alimenter sa motivation. Il assure que le phénomène espagnol ne l'impact pas. "Carlos est un gars très gentil, très mûr pour un garçon de 20 ans. Il a déjà beaucoup d’éloges à son nom, faisant l’histoire du jeu si jeune. Pour moi, je n’ai pas besoin d’avoir Carlos ou quelqu’un d’autre vraiment pour trouver cette motivation supplémentaire quand j’entre dans un Grand Chelem parce que je sais que je dois gagner sept matchs pour gagner un titre. Je dois faire ce que je dois faire. La plupart de mon attention est centrée sur mon corps et mon esprit, mon jeu, en essayant de l’amener à l’état optimal où je fais de mon mieux à chaque match", a-t-il expliqué en conférence de presse. Le numéro 2 mondial a de plus montré sa soif de victoires devant la presse. "Je suis toujours avide de succès. Beaucoup de gens viennent me voir et me félicitent pour Roland-Garros, me rappelant le succès historique, ce qui bien sûr est très flatteur. Mais en même temps, mon esprit est dirigé vers Wimbledon, qui est la prochaine tâche. C’est la vie d’un joueur de tennis professionnel. Je pense que ce genre de mentalité est nécessaire pour maintenir cette intensité. Si vous voulez vraiment avoir une chance, vous devez maintenir cette concentration et dévouement. Tant qu’il y a cette motivation, je sais que je suis capable de rivaliser au plus haut niveau. Si cela se produit, je suppose que je devrai probablement faire face à des circonstances différentes et adopter une approche différente", a reconnu le natif de Belgrade qui fera une nouvelle fois ici, office de grandissime favori.

10:30 - 10 tricolores sur les courts aujourd'hui ! Ils seront 10 au total à fouler le gazon londonien ce lundi 3 juillet pour la première journée de Wimbledon. Chez les femmes, il y a la numéro 5 mondiale et numéro 1 tricolore, Caroline Garcia. La Saint-Germanoise défiera Katie Volynets. Diane Parry sera elle opposée à la locale Harriet Dart. Constant Lestienne et Quentin Halys joueront aussi chez les hommes des Britanniques. Il s'agit de Liam Broady et de la tête de série Daniel Evans. Laurent Lokoli n'a pas été épargné en rencontrant dès le 1er tour, Casper Ruud. Enzo Couacaud semble mieux lotie face à J.J. Wolf. Luca Van Assche défiera Aslan Karatsev tandis que Grégoire Barrère affrontera Lloyd Harris. Il y aura enfin un duel 100% tricolore entre Richard Gasquet et Corentin Moutet.

10:00 - Djokovic seul au monde ? Invaincu à Wimbledon depuis 2018 et 28 matchs, Novak Djokovic est l'ultime favori de ce troisième Grand Chelem de la saison. Fort de ses deux titres en Majeur cette saison, il arrive à Londres avec le plein de confiance. Le Serbe n'est certes que le numéro 2 de ce tableau derrière Carlos Alcaraz, mais il en demeure pas moins le candidat numéro 1 au titre. Sur gazon, personne ne semble pouvoir l'inquiéter d'autant que les quelques joueurs dangereux sur cette surface ne sont pas là. Nick Kyrgios est forfait, Matteo Berrettini et Rafael Nadal absents. Carlos Alcaraz, vainqueur au Queen's manque encore de référence. Parmi les 128 participants, le natif de Belgrade comptabilise à lui seul 109 victoires sur le gazon dont 86 à Wimbledon. Seul Andy Murray rivalise avec lui avec 117 victoires sur le gazon et 60 victoires dans la capitale anglaise. Mais Andy Murray souffre sur le terrain. Derrière les deux légendes, le joueur avec le plus de victoires à Londres est Richard Gasquet (37 ans) avec 31 victoires, un gouffre ...

09:30 - Kyrgios forfait Sa présence était presque inespérée. Nick Kyrgios a cependant laissé planer le doute en disputant un tournoi à Stuttgart il y a quelques jours. Il a perdu dès le premier tour face à Yibing Wu (7/5 6/3). Son match en Allemagne est le seul de l'année 2023 et le restera à l'issue de ce Wimbledon car le finaliste de l'édition 2022 a renoncé au troisième Grand Chelem de la saison. C'est la deuxième fois consécutive qu'un finaliste déclare forfait. En 2022, Matteo Berrettini avait également fait l'impasse sur le tournoi londonien. Depuis 2003, c'est la troisième fois qu'un finaliste de l'édition précédente ne participe pas au tournoi britannique. En 2009, Rafael Nadal, tenant du titre, n'avait pas pu défendre son trophée en 2009.