Tournoi des 6 Nations 2023 : le calendrier complet des matchs

Vainqueur en 2022 avec un Grand Chelem à la clé, l'équipe de France espère réaliser le doublé dans cette année de Coupe du monde.

Jamais un tournoi des VI Nations n'aura été aussi important pour l'équipe de France. Dès le samedi 4 février, le traditionnel tournoi de l'hémisphère nord rythmera l'actualité du rugby internationale avant la Coupe du monde 2023 qui se disputera à partir du mois de septembre en France. Les Bleus justement, entreront dans la compétition dimanche 5 février face à l'Italie pour officiellement défendre son Grand Chelem acquis en 2022.

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, nous ne connaissons pas le groupe composé par Fabien Galthié et son staff pour ce tournoi des 6 Nations. Mais une chose est sure, Jonathan Danty ne sera pas de l'aventure. Celui qui a disputé 14 des 16 derniers matchs de l'équipe de France, s'est blessé avec son club du Stade Français au mois de janvier et sera absent pendant trois mois. De quoi peut être ouvrir la porte à un petit nouveau à quelques mois donc d'une Coupe du monde ou les Bleus sont plus que jamais les grands favoris.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2023, la France se déplace à trois reprises (puisqu'elle avait reçu trois fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2023 :

Première journée

Samedi 4 février 2023

pays de Galles - Irlande à 15h15

Angleterre - Ecosse à 17h45

Dimanche 5 février

Italie - France à 16h

Deuxième journée

Samedi 11 février

Irlande - France à 15h15

Ecosse - pays de Galles à 17h45

Dimanche 12 février

Angleterre - Italie à 16h

Troisième journée

Samedi 25 février

Italie - Irlande à 15h15

pays de Galles - Angleterre à 17h45

Dimanche 26 février

France - Ecosse à 16h

Quatrième journée

Samedi 11 mars

Italie - pays de Galles à 15h15

Angleterre - France à 17h45

Dimanche 12 mars

Ecosse - Irlande à 16h

Cinquième journée

Samedi 18 mars

Ecosse - Italie à 13h30

France - pays de Galles à 15h45

Irlande - Angleterre à 18h

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points . En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes étaient départagées à la différence de points par match.

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2023 seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, est aux commentaires des neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.