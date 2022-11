Equipe de France : une compo avec Varane contre l'Australie ?

A la veille de lancer sa Coupe du monde 2022 contre l'Australie, l'équipe de France peaufine sa préparation. Raphaël Varane est disponible pour ce premier match a annoncé Didier Deschamps, lequel est resté flou sur la composition des Bleus.

Varane et Camavinga aptes pour l'Australie Lundi 21 novembre. 12h30. Rassurer. Voilà le message de Didier Deschamps, ce lundi 21 novembre 2022, à la veille du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du monde, face à l'Australie. Minés par le forfait de dernière minute et pour toute la compétition de Karim Benzema, les Bleus pourront bien compter sur le pilier de leur défense, Raphaël Varane, mais aussi sur Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Alors que le joueur de Manchester United est touché à la cuisse depuis un mois, et qu'il n'a pas joué depuis, ce cadre de l'effectif tricolore postule bel et bien pour débuter la compétition. "Il va bien, il est apte et disponible pour le match qui nous attend demain", a indiqué le sélectionneur en conférence de presse. Quant à Eduardo Camavinga, les nouvelles vont aussi dans le bon sens. Dimanche, le Madrilène s'était entraîné à part après avoir ressenti une gêne aux adducteurs. Le principe de précaution a prévalu. "Cela peut arriver qu'un joueur ne fasse pas une ou deux séances. S'il y a un petit souci, il ne faut pas prendre de risque. Eduardo, il n'y avait aucune inquiétude pour lui", a tenu à clarifier Didier Deschamps.

Eduardo Camavinga absent au début de l'entraînement Le 20 novembre à 18h15. Le milieu de terrain, Eduardo Camavinga, est absent du début de l'entraînement, dimanche 20 novembre en raison d'une gêne aux adducteurs. Didier Deschamps ne veut pas prendre le moindre risque alors que les problèmes s'accumulent et après le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar. Le joueur dispensé d'entraînement devrait tout de même être présent pour le premier match du Mondial des Bleus, contre l'Australie, mardi 22 novembre 2022. Plus tôt dans la journée, lors d'une conférence de presse, Eduardo Camavinga avait confié : "Ça représente un rêve de gosse. Je suis très excité à l’idée de disputer ma première Coupe du monde et de jouer contre l’Australie." "On va se battre pour tous ceux qui n'ont pas pu venir", a assuré le joueur lors de ce même entretien, durant lequel il a rappelé sa polyvalence dans le jeu. Décrit comme un sportif qui met l'ambiance, Eduardo Camavinga a avoué : "Je me sens à l'aise dans ce groupe. Je suis bon public, mais je ne suis pas le premier à me moquer. J'aime rigoler et sourire à la vie, je ne vais pas changer."

Le premier objectif de Didier Deschamps est de "se qualifier pour les 8es" Le 20 novembre à 16h. Didier Deschamps était l'invité de l'émission Téléfoot, dimanche 20 novembre. Interrogé sur les chances de gagner de l'équipe de France, il a affirmé : "Toute l'équipe, le groupe, a beaucoup d'ambition, ça ne sert à rien de se voir beaucoup plus beaux qu'on est. On a des étapes à franchir. Oui, je suis pragmatique, factuel, mais c'est la réalité." Par ailleurs, le sélectionneur a confirmé que l'équipe jouera avec une défense à quatre contre l'Australie. "Aujourd'hui, on connaît nos trois adversaires. Avant de penser à des lendemains heureux, pensons à atteindre notre premier objectif, c'est-à-dire se qualifier pour les huitièmes", a poursuivi Didier Deschamps, qui a modéré les ambitions des Bleus avant le Mondial au Qatar, qui commence dimanche 20 novembre. Antoine Griezmann, également interrogé par Téléfoot à propos d'une troisième victoire en Coupe du monde pour la France, a ajouté : "D'abord, il faut gagner le premier match. C'est toujours le plus important dans une compétition." Le joueur a conclu en disant : "On est tous focus et prêts à jouer." Le verdict du premier match sera connu mardi 22 novembre, jour de la première rencontre des Bleus qui affronteront l'Australie à 20h (heure française).

Après le forfait de Benzema, les messages de soutien de l'équipe de France Le 20 novembre à 14h00. Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, a déclaré forfait pour la Coupe du monde 2022, samedi 19 novembre 2022, en raison d'une blessure. Sur les réseaux sociaux, les Bleus ont partagé la douleur et la peine de leur coéquipier. Ainsi, dans les commentaires du post Instagram dans lequel le joueur indique qu'il ne pourra pas participer au Mondial, les messages sont nombreux. "On est avec toi Karim", écrit l'équipe de France. Les joueurs Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Raphaël Varane ont aussi manifesté leur soutien. "Force !! KB" a quant à lui écrit Lucas Hernandez. "Force" a aussi commenté Kylian Mbappé. Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, qui ne peuvent pas participer non plus à cette Coupe du monde pour cause de blessures, ont adressé un message de soutien au buteur du Real Madrid. Didier Deschamps a annoncé, dimanche 20 novembre, qu'il ne remplacerait pas Karim Benzema dans l'équipe de France. Les Bleus se prépareront à 25 avant leur premier match, mardi 22 novembre, qui les opposera à l'Australie.

Didier Deschamps annonce que Karim Benzema ne sera pas remplacé Le 20 novembre à 11h40. Didier Deschamps a annoncé, dimanche 20 novembre, que Karim Benzema ne serait pas remplacé pour la Coupe du monde 2022, qui s'ouvre ce même-jour au Qatar. Samedi dans la soirée, l'attaquant et Ballon d'Or 2022 avait déclaré forfait à la suite d'une blessure à la cuisse gauche. Interrogé par Téléfoot dimanche, le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de ne pas remplacer le joueur et de garder une équipe à 25. "C'est un gros coup dur, bien évidemment. Karim avait tout fait. Il était en séance et sur un geste quasi anodin... voilà, c'est l'autre jambe et devant alors que c'était l'ischio sur l'autre", confie l'entraîneur de l'équipe. "Les examens ont confirmé, malheureusement, une lésion trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent", poursuit Didier Deschamps qui assure qu'une équipe à 25 avec sept ou huit offensifs est suffisante. Selon lui, le groupe est de qualité. "J'ai confiance en eux. On va tout faire déjà sur ce premier match", explique-t-il. Celui-ci opposera les Bleus à l'Australie, mardi 22 novembre. À cette occasion, Didier Deschamps confirme que Raphaël Varane sera présent lors de ce premier match.

Karim Benzema forfait pour la Coupe du monde Le 20 novembre à 9h52. La soirée s'est mal terminée pour Karim Benzema et l'équipe de France. Alors que les tendances n'étaient pas bonnes, le verdict est tombé dans la soirée, Karim Benzema est forfait pour l'intégralité de la Coupe du monde 2022. L'attaquant du Real Madrid, de retour à l'entraînement collectif samedi 19 novembre après avoir été ménagé pendant plusieurs jours, a du se retirer très rapidement en raison d'une blessure musculaire. Après examen dans la clinique la plus proche, le Ballon d'Or 2022 est victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche et doit déclarer forfait pour la Coupe du monde. Sur les réseaux sociaux, le Français a fait part de sa déception. "De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien."

Karim Benzema forfait pour le premier match de l'équipe de France Le 19 novembre à 20h15. Selon une information de L'Équipe, Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022, ne participera pas au premier match de l'équipe de France qui se tiendra mardi 22 novembre contre l'Australie. Touché à un muscle, l'attaquant n'a pas pu terminer l'entraînement, samedi 19 novembre au soir à Doha, au Qatar. Sa participation pour la suite de la compétition demeure incertaine. Pour le remplacer, Didier Deschamps peut appeler un joueur jusqu'à lundi, veille de l'entrée en lice des Tricolores. Selon RMC Sport, l'attaquant du Real va passer des examens complémentaires dans la soirée, mais il est d'ores-et-déjà forfait pour le premier match de la Coupe du monde. Depuis le début du rassemblement, Karim Benzema participait pour la première fois à l'entraînement collectif avec les Bleus, samedi 19 novembre. Il est sorti blessé avant la fin de la séance. Selon RTL, cette blessure n'est pas une rechute, puisque les ischios jambiers, qui avaient été touchés il y a un mois, ne sont pas concernés. Cette blessure toucherait un autre endroit de la cuisse. L'avis du staff de l'équipe de France n'est pas définitif avant de connaître les résultats des examens.

Karim Benzema et Raphaël Varane se sont entraînés avec le reste du groupe Le 19 novembre à 18h30. Samedi 19 novembre 2022, à trois jours du premier match des Bleus pour la Coupe du monde, les joueurs Karim Benzema et Raphaël Varane se sont entraînés avec le groupe de l'équipe de France, rapporte L'Équipe. Raphaël Varane avait été mis de côté en raison d'une lésion aux ischios, tandis que le Ballon d'Or souffrait d'une gêne musculaire. Samedi soir, les deux joueurs ont ainsi pu participer à l'entraînement collectif à Doha, au Qatar. Une nouvelle qui rassure sur leur état de santé, mais qui ne garantit pas que les deux footballeurs disputeront le premier match de l'équipe de France, contre l'Australie, mardi 22 novembre. Les deux sportifs avaient, jusqu'à présent, réalisé des exercices à part, sous la direction du préparateur physique, Cyril Moine. Pour l'instant, impossible de savoir s'ils joueront le premier match mardi, puisque cela dépendra de leur forme physique après cet entraînement, mais aussi de leur ressenti. Le sélectionneur sera prudent pour ne pas risquer une blessure avant le début du Mondial. Rappelons que Raphaël Varane n'a pas joué depuis sa blessure à une cuisse, le 22 octobre 2022.

Adil Rami s'exprime sur l'équipe de France Le 19 novembre à 15h30. Champion du monde 2018, Adil Rami s'est confié dans les colonnes de La Provence, à la veille de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, dimanche 20 novembre. Il sera consultant pour TF1 et se sent prêt à "supporter les Bleus", a-t-il indiqué. Interrogé sur les chances de gagner des Bleus durant ce Mondial, il a affirmé : "Si la France gagne cette Coupe du monde, ce sera la plus difficile. Les mecs vont être surmotivés, tout le monde veut battre le champion du monde en titre, défier Kylian Mbappé". À propos de la liste de Didier Deschamps, Adil Rami a dit qu'il aurait "aimé voir Jonathan Clauss, par exemple". Le joueur a souligné que l'attaque de l'équipe de France est "extraordinaire", tout en ajoutant : "Dans une Coupe du monde, il n’y a pas de statut. Même les plus grands doivent s'adapter et accepter de tourner ou de ne pas jouer." Selon lui, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Blaise Matuidi vont manquer à l'équipe au Qatar. "Ces trois joueurs-là étaient le cœur de cette équipe. Les mecs étaient techniques, ils avaient de la puissance, de l’endurance, de la grinta !" a-t-il argumenté.

La composition du premier match de l'équipe révélée ? Le 18 novembre à 23h45. Vendredi 18 novembre, les Bleus effectuaient leur premier entraînement à huis clos avant leur rencontre avec l'Australie, qui aura lieu mardi 22 novembre. Selon le journal l'Équipe, lors de cet entraînement, Didier Deschamps, le sélectionneur, a opté pour un 4-2-3-1. Selon le journal, les onze joueurs présents sur le terrain seront : Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud. Malgré l'absence de Raphaël Varane et de Karim Benzema, l'entraîneur des Bleus a donc procédé à un essai. Dans les colonnes de Onze mondial, Bixente Lizarrazu a analysé l'équipe de France 2022, soulignant qu'au niveau de l'attaque, "Antoine Griezmann est de retour à son meilleur niveau". Lors de cet entretien, il espérait également qu'Olivier Giroud se retrouve en attaque.

Rabiot donne des nouvelles des blessés Le 18 novembre à 16h. Présent en conférence de presse ce vendredi 18 novembre à deux jours du coup d'envoi officiel de la Coupe du monde 2022, Adrien Rabiot est revenu sur les blessés et les incertitudes physiques autour de Karim Benzema et Raphaël Varane. "Il y a un protocole à suivre, ils vont bien et ont très envie de jouer. Je ne sais pas s'ils seront disponibles pour le premier match, le coach décidera et ils sont sur la bonne voie." "C'est clair que c'est mieux quand on peut enchaîner les matchs et avoir du rythme. Karim c'est un cas à part parce que c'est un joueur de très haut niveau qui sait se gérer. Il lui en faut peu. C'est aussi un attaquant donc c'est différent que les autres postes. Cela se jouera sur ses sensations. Si ce n'est pas sur le premier match, cela sera sur le deuxième" a-t-il expliqué sur l'attaquant du Real.

Lucas Hernandez parle de la Coupe du monde avec son frère Le 18 novembre à 14h. Présent en conférence de presse vendredi 18 novembre, le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez est revenu sur le fait de jouer une Coupe du monde avec son frère et parle de cette concurrence particulière. "Un Coupe du monde avec mon frère c'est incroyable. C'est une fierté d'être en concurrence avec mon frère. C'est incroyable d'être tous les deux, on va en profiter. Je serais fier de jouer et je serais encore plus content si c'est lui qui joue." Egalement interrogé sur le match face à l'Australie qui aura lieu mardi 22 novembre, Lucas Hernandez est revenu sur celui de 2018, assez compliqué à gérer. "On n'a pas encore commencé à préparer le match contre l'Australie. On va bientôt le faire, on a hâte que le match commence. On a faim de commencer la compétiton. En 2018 on avait eu du mal et les Australiens nous avaient mis en difficulté puis on avait eu la chance de gagner. On s'attend à une équipe très agressive qui va tout faire pour nous battre. On va essayer de bien commencer cette compétition en gagnant ce match."

Giroud "agréablement" surpris par l'accueil des supporters, mais étonné Le 18 novembre à 10h30. Sous fond de petite polémique sur la véracité de certains supporters, Olivier Giroud s'est amusé en conférence de presse sur le soutien assez impressionnant des supporters indiens pour l'équipe de France dans cette Coupe du monde. "On a été très agréablement surpris par l'ambiance. Il était tard, c'était l'heure du dîner, et ça fait toujours plaisir de se sentir bien accueillis comme ça, a réagi Giroud. On n’a pas pu saluer les supporters qui étaient à l’extérieur mais on a reçu un super accueil dans le hall de l'hôtel. Ça m'a rappelé un peu la Russie, où les gens étaient très chaleureux. Mais je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France, c'est un poids sachant qu'ils sont 1 milliard." Lors du premier entraînement ouvert à la presse et à une partie du public, les Bleus étaient également soutenus par des jeunes élèves (environ 270 + 30 encadrants) de l’école française Bonaparte de Doha. "On savait que la Fédération avait fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions, a confié Giroud. Avoir des supporters ce soir, c'est bien, on a la chance de s'entraîner dans un stade de 12 000 places, c'est agréable d'avoir le soutien des supporters."