DIRECT. Equipe de France : les Bleus refusent les Champs-Elysées et préfèrent la Concorde

L'équipe de France est de retour au pays ce lundi 19 décembre et se rendra place de la Concorde pour saluer les supporteurs enfin de journée. Les Bleus ont refusé de défiler sur les Champs-Elysées après leur défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:19 - Les Bleus soutenus par plus de 24 millions de téléspectateurs ! Plus de 24 millions de téléspectateurs ont soutenu les Bleus devant les écrans de télévisions durant la finale de la Coupe du monde 2022, un record ! Et le nombre de Français pendus au match Argentine - France a grimpé jusqu'à 29,1 millions de téléspectateurs lors de la séance de tirs au but. Si tous s'accordent pour dire que la première mi-temps n'a pas passionné les foules, ils retiennent un match historique sur la deuxième période de jeu.

11:00 - Des cadres des Bleus sur le départ ? Le Mondial 2022 au Qatar pourrait bien être la dernière compétition internationale de plusieurs joueurs phares de l'équipe de France. Le cas d'Hugo Lloris évoqué plus tôt dans ce direct fait écho à celui d'autres joueurs à commencer par le second gardien des Bleus durant la Coupe du monde, Steve Mandanda. A bientot 38 ans, l'ancien goal de l'Olympique de Marseille sait qu'il ne participera plus à un tournoi international. L'avenir d'un autre joueur pose question, celui d'Olivier Giroud. L'attaquant de 36 ans a offert de belles performances lors de la compétition et son esprit compétiteur l'a mené jusque là, mais est-ce qui lui ouvrira les portes de l'Euro 2024 ? Les chances semblent minimes.

10:44 - ..mais auraient préféré rester seuls ? L'omniprésence et le soutien du chef de l'Etat n'ont pourtant pas semblé faire la joie des Bleus. Les visages sont restés fermés même en présence du politique et si Emmanuel Macron a glissé des mots encourageants aux joueurs sacrés vice-champions du monde, aucun Bleus ne semble avoir répondu. Même constat dans les vestiaires où le politique a pris momentanément la place de Didier Deschamps devant une vingtaine de joueurs déconfits. L'équipe de France n'est pas la seule à ne pas avoir entièrement apprécié les discours du politique, sur les réseaux sociaux les internautes et les commentateurs politiques estiment que les Bleus avaient seulement besoin d'être entre eux pour accuser la défaite. "C’est pas le moment, mec", "Kylian Mbappé devrait prendre une mesure d’éloignement contre Macron » ; « Kylian Mbappé est mal à l’aise avec l’approche forcée de Macron qui cherche juste à jouer de son image. Il n’y a pas d’échange, de réciprocité, d’émotions..." peut-in lire sur Twitter comme le rapporte La Voix du Nord. Emmanuel Macron : voici ce qu'il a dit à Mbappé et aux Bleus ! Le président en a-t-il trop fait ? Emmanuel Macron a assisté à la finale de la Coupe du monde et a longuement réconforté les Bleus et Kylian Mbappé sur le terrain comme dans les vestiaires après la défaite de ce dimanche 18 décembre.

10:26 - Les Bleus consolés par Emmanuel Macron.. Emmanuel Macron était présent dans les tribunes lors de la finale de la Coupe du monde pour encourager les Bleus et le chef de l'Etat est descendu sur la pelouse après le coup de sifflet final pour consoler l'équipe de France battue aux tirs au but. Le président de la République s'est même accroupi à côté d'un Kylian Mbappé atterré et est resté près du joueur de longues secondes avant de rejoindre d'autres Bleus et le sélectionneur Didier Deschamps. La scène s'est répétée sur le podium lors de la remise des médailles. Enfin, Emmanuel Macron est allé jusque dans les vestiaires pour essayer de remonter le moral des joueurs français en leur rappelant qu'ils ont fait la fierté des Français malgré la défaite : "Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français, vous avez fait du grand football".

10:04 - Quel avenir pour Hugo Lloris après le Mondial ? Hugo Lloris a explosé le record de nombre de sélections au sein de l'équipe de France durant le Mondial 2022 avec un total 144 matchs joués avec les Bleus. Reste à savoir si le gardien en jouera d'autres. A 35 ans, la question de la retraite internationale commence à se poser pour Hugo LLoris, mais le joueur s'est montré très évasif sur le sujet : "Je ne veux pas répondre à cette question. J'ai besoin d'un peu de recul, de prendre de la hauteur. On verra dans quelques semaines. On sort vidés d'un tournoi comme ça. On a juste envie de retrouver les siens".

09:49 - Kylian Mbappé sacré meilleur buteur du Mondial ! Même si le sacre n'a pas suffi à consoler l'attaquant dans Bleus, Kylian Mbappé a remporté le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 avec huit réalisations durant la compétition dont un triplé remarqué et remarquable en finale contre l'Argentine. Le joueur de 23 ans a surpassé son rival Lionel Messi et son compteur de 7 buts durant la Coupe de monde au Qatar.,

09:35 - Après le Mondial, Didier Deschamps poursuivra-t-il l'aventure avec l'équipe de France ? La défaite est encore amère et pourtant c'est l'heure du bilan pour Didier Deschamps. L'avenir du sélectionneur de l'équipe de France n'est pas certain. Si l'homme s'est offert le choix de rester ou de quitter les Bleus en accédant aux demi-finales de la Coupe du monde - et mieux en finale contre l'Argentine - il n'a toujours pas tranché. A l'issue de la rencontre ce dimanche 18 décembre, Didier Deschamps a refusé de donner une réponse jugeant le moment mal choisi, même en cas de victoire des Bleus a-t-il précisé. Le sélectionneur a donné rendez-vous en début d'année : "Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça." Didier Deschamps : sur le départ ? Il donne sa réponse et une date Battu en finale de la Coupe du monde, le sélectionneur Didier Deschamps restera-t-il en poste pour l'Euro 2024 ?

09:22 - La finale Argentine - France "va rester dans les annales" L'équipe de France est passée à côté d'un troisième titre de champion du monde et d'une deuxième étoile consécutive mais elle a tout de même marquée les mémoires. Ce match Argentine - France en finale de la Coupe du monde "va rester dans les annales" selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. "Le suspens était fou ! Ces deux remontadas, ces deux buts dans les prolongations" rappelle la ministre qui reconnait un "dénouement un peu cruel, on sait que l'exercice des tirs au but ce n'est pas complétement notre préféré". Reste que les Bleus n'ont pas démérité et on fait la fierté des supporteurs selon elle et de nombreux supporteurs : "[Les Bleus] nous ont montré des choses formidables, même au-delà du foot pour l'ensemble du sport français".

09:11 - Rencontre entre l'équipe de France et ses supporteurs à la Concorde S'ils renoncent à un défilé en grande pompe sur les Champs-Elysées, les joueurs de l'équipe de France vont tout de même venir à la rencontre de leurs supporteurs après leur arrivée et c'est sur la place de la Concorde que les Bleus donnent rendez-vous à leurs fans, a indiqué la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, invitée de Franceinfo ce lundi matin.

09:08 - L'équipe de France refuse de défiler sur les Champs-Elysées Il y quatre ans, les joueurs de l'équipe de France sacrés champions du monde avaient fait une arrivée triomphale en descendant l'avenue des Champs-Elysées, le trophée du Mondial entre les mains. Mais cette année, les Bleus ont refusé d'avoir le même honneur après avoir été vaincus en finale de la Coupe du monde 2022.