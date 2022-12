"DIRECT. Equipe de France : quelle date pour le quart face aux Anglais ?"

L'équipe de France accède aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022 et devra vaincre l'Angleterre le samedi 10 décembre pour aller plus loin dans la compétition au Qatar.

10:19 - La ministre des Sports en soutien des Bleus au Qatar C'est une promesse faite avant le début du Mondial : la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera se rendra au Qatar pour assister au match de l'équipe de France en quart de finale. Depuis le début de la compétition, la politique française suit la Coupe du monde à distance mais reste impliquée avec notamment un président de la République - dont on sait l'attachement au football - qui se prête au jeu des pronostics dans la presse, dont le Parisien. Emmanuel Macron avait d'ailleurs parié sur l'arrivée des Bleus en quarts et vu juste sur le score de la rencontre France - Pologne avec un 3-1 pour le camp français. Prédiction chauvine mais juste !

09:57 - Kylian Mbappé de retour en conférence de presse Il est aussi présent et efficace sur le terrain qu'il est discret ou absent des conférences de presse. Alors que Kylian Mbappé semblait bouder les représentations avant et après match, l'attaquant est sorti du silence la dimanche 4 décembre poussé par son élection en tant que meilleur homme du match, un titre obtenu à l'issue de chaque rencontre de l'équipe de France, depuis le début du Mondial. Le jeune footballeur s'est d'ailleurs expliqué sur ce silence prolongé : "Je voulais m'exprimer sur le fait de savoir pourquoi je ne parlais pas. Je n'ai rien contre les journalistes et les gens, mais j'ai besoin de me concentrer sur ma compétition. J'ai besoin de ne pas perdre d'énergie dans d'autres choses. J'ai appris que la fédération allait avoir une amende, je m'engage à la payer personnellement. Comme ça, c'est fait". Un discours succinct mais qui a satisfait la presse.

09:36 - Les Bleus quart de finalistes pour la troisième fois consécutive 2014, 2018 et 2022 ! Le Mondial au Qatar est loin d'être terminé mais l'équipe de France peut déjà se féliciter d'accéder aux quarts de finale pour la troisième fois d'affilée a précisé Didier Deschamps sur BeIn Sport après le match France - Pologne. Mais en tant que champions du monde en titre, les Bleus se doivent d'honorer leur réputation et d'aller le plus loin de la compétition et ce n'est pas l'envie qui manque dans le vestiaires. "Ils sont là, ils ne sont pas rassasiés et ont faim", a également fait savoir le sélectionneur français.

09:14 - Kylian Mbappé, meilleur buteur du Mondial L'équipe de France peut se vanter d'avoir dans ses rangs le meilleur buteur de la Coupe du monde à l'heure des huitièmes de finale. Après quatre matchs, l'attaquant de 23 ans compte cinq buts à son actif. Le joueur français devance de deux buts, les six suivant du classement dont Olivier Giroud, autre élément fort des Bleus, l'Argentin Lionel Messi, l'Espagnol Alvaro Morata, le Hollandais Cody Gakpo ou encore l'Anglais Marcus Rashford. La route est encore longue pour maintenir cette place mais le joueur prodige a les crocs et est venu pour l'emporter, pourquoi pas pour repartir avec le titre de meilleur buteur ?

08:53 - La défense des Bleus testée face à l'Angleterre Si les qualités offensives de l'équipe de France ont été prouvées durant la phase de poule et face à la Pologne en huitième de finale, le quart joué contre l'Angleterre mettra au défi le jeu défensif des Bleus, selon l'analyse de Bixente Lizarazu, champion du monde et consultant pour Franceinfo. Dotée d'attaquants redoutables dont Jordan Henderson, auteur de deux buts face au Sénégal, et de Harry Kane qui a mis son premier but de la compétition et impressionne par sa vitesse et sa précision sur le terrain, l'Angleterre pourrait se montrer aussi offensive que l'équipe de France.

08:35 - Olivier Giroud, nouveau meilleur buteur de l'équipe de France ! L'équipe de France détient un nouveau recordman ! Olivier Giroud s'est emparé du titre de meilleur buteur des Bleus en mettant son 52ème but avec la sélection française lors du match contre la Pologne. L'attaquant dépasse d'un but l'ancien record détenu par Thierry Henry et peut espérer creuser l'écart lors des prochaines rencontres de l'équipe de France, à commencer par le match contre l'Angleterre ce samedi.

08:24 - L'Angleterre, un adversaire privilégié de l'équipe de France La rencontre entre les sélections française et anglaise ce samedi 10 décembre sera la 42ème entre les deux nations. Si l'Angleterre est l'équipe que la France a le plus affronté dans son histoire - après la Belgique avec 75 matchs -, elle est aussi une de celles qui a souvent mis à mal les Bleus qui ne sont sortis vainqueurs que de 11 rencontres. Mais si le match de quart est un énième affrontement contre les Three Lions, il est le premier à mettre en jeu une élimination directe à un Mondial.

08:10 - France - Angleterre, un défi pour les deux équipes ? Après l'Australie, la Danemark, la Tunisie et la Pologne, le niveau de difficulté monte pour l'équipe de France qui jouera contre l'Angleterre. Offensive et forte de son attaquant Harry Kane, l'équipe de Three Lions promet un plus grand défi pour les Bleus qui restent les favoris en tant que champions du monde en titre. Des noms comme Mbappé, Giroud ou Griezmann inquiètent le sélectionneur anglais Gareth Southgate qui reconnait que le match de quarts de final sera "notre plus grand test [...] avec un nombre incroyable de talents individuels. [...] Ce sera un match incroyable à préparer", rapporte l'Equipe.