DIRECT. Equipe de France : une compo chamboulée à cause des risques de suspension ?

Samedi, l'équipe de France affronte l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Quelle composition Didier Deschamps alignera-t-il alors que deux joueurs sont sous le coup d'une suspension ?

Meilleur buteur L'essentiel Le quart de finale contre l'Angleterre approche pour l'équipe de France. Samedi, à 20 heures, les Bleus défieront les Three Lions pour tenter de se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde.

Selon les premiers éléments, Didier Deschamps devrait aligner le même onze de départ que contre la Pologne, sans faire de changement.

Pour autant, la menace d'une suspension plane au-dessus de deux joueurs : Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni.

11:45 - La même compo de départ contre l'Angleterre ? Depuis leur qualification en quart de finale de la Coupe du monde, les Bleus n'ont toujours pas effectué de mise en place. Cependant, L'Equipe avance que Didier Deschamps alignera contre l'Angleterre le même onze de départ que face à la Pologne. Pas un changement ne semble prévu par le sélection. La composition de départ possible : Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé. 07/12/22 - 14:07 - La France va jouer l'Angleterre dans son jardin, ou presque Samedi soir, l'équipe de France disputera son quart de finale contre l'Angleterre au stade Al-Bayt, situé à Al-Khor, commune à 50km au nord de Doha. Jamais depuis le début de la compétition les Bleus n'ont évolué dans ce stade de près de 69 000 places, construit spécialement pour le Mondial. En revanche, les Anglais, eux, ont déjà foulé cette pelouse à plusieurs reprises. Les Three Lions y ont en effet affronté les Etats-Unis lors de leur deuxième match de poule (0-0). Surtout, c'est dans cette même enceinte que les joueurs de Gareth Southgate ont éliminé le Sénégal en huitièmes de finale (3-0). Ce même stade sera le théâtre de la demi-finale pour laquelle la France ou l'Angleterre se qualifiera. 07/12/22 - 10:55 - Pavard sur le banc ? "Un choix sportif" Benjamin Pavard sera-t-il aligné contre l'Angleterre ? Peu probable. Mis sur la touche depuis le deuxième match des Bleus à la Coupe du monde contre le Danemark, le défenseur tricolore n'a plus joué depuis la rencontre d'ouverture contre l'Australie. Pour autant, Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps, a tenu à dissiper tout soupçon de malaise en interne. "Benjamin ne joue pas, ça ne l’empêche pas de s’entraîner, de bien se comporter dans le groupe. Vous avez sûrement pu le voir sur les images de joie après le Danemark et après la Pologne", a-t-il déclaré en conférence de presse. Le joueur d Bayern Munich ne devrait pas renfiler le maillot bleu au Qatar : "j’ai un peu discuté avec lui, évidemment qu’il est déçu, mais pour l’instant c’est un choix sportif qui est opéré. C’est l’avenir qui nous dira s’il reviendra ou pas." 06/12/22 - 19:05 - Le Graët élogieux sur l'équipe de France Dans un entretien accordé au Figaro, Noël Le Graët est revenu sur le parcours de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du monde. Le président de la FFF se satisfait d'une attitude "exemplaire", vantant les qualités d'un Kylian Mbappé qu'il juge "exceptionnel", les "quatre poumons" d'un Antoine Griezmann ou encore d'un Olivier Giroud, classé comme "l'un des meilleurs attaquants du monde" à ses yeux. Sans oublier le capitaine Hugo Lloris, "chef de la délégation dans toutes les discussions, doté d'une grande courtoisie, intelligent, grand travailleur et surtout quel gardien !" Noël Le Graët se dit séduit par la "solidité morale et l'organisation" des Tricolores, dirigés par "Didier [qui] les a tellement en main." Pour le boss du foot français, le sélectionneur a un poids "considérable" dans cet ensemble. Et le quart de finale contre l'Angleterre ? "Ce sera serré... mais on va gagner", pronostique-t-il. 06/12/22 - 17:24 - Mbappé absent de l'entraînement Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné avec le groupe, ce mardi. L'attaquant de l'équipe de France a été écarté du terrain par le staff tricolore pour du travail "en salle de récupération" a précisé l'encadrement. Aucune inquiétude à avoir sur la santé du meilleur buteur de cette Coupe du monde, simplement mis à l'écart par précaution. 06/12/22 - 10:43 - Encore un peu de off pour les Bleus Pour les joueurs et le staff de l'équipe de France, la journée de lundi a été la première sans entraînement ni conférence de presse depuis le début de la Coupe du monde. Mieux, les Tricolores ont pu profiter de leurs proches, lesquels les ont rejoints à leur hôtel à Doha. L'occasion de moments de détente en famille, avec quartiers libres accordés par l'encadrement de la sélection. Les joueurs ont encore droit à du repos ce mardi, jusqu'à la mi-journée, avant de commencer à se reconcentrer sur le quart de finale de samedi soir, contre l'Angleterre. 05/12/22 - 17:41 - La défaite contre la Tunisie validée Cela n'aurait rien changé. Mais la FIFA a bien validé la défaite de l'équipe de France contre la Tunisie lors du 3e match de poule (1-0), malgré l'annulation du but égalisateur d'Antoine Griezmann lors d'un appel de la VAR après le coup de sifflet final. "La commission de discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par la Fédération française de football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre", a simplement écrit l'instance dirigeante du foot mondial, sans donner la moindre précision. 05/12/22 - 14:27 - Retour sur le dernier France-Angleterre La France et l'Angleterre ne se sont plus affrontées depuis 2017. Le 13 juin de cette année-là, c'est dans le cadre d'un match amical de fin de saison que les Three Lions se sont présentés au stade de France. Les hommes de Didier Deschamps l'avaient alors emporté 3-2 grâce à des buts de Samuel Umtiti, Djibril Sidibé et Ousmane Dembélé, répondant au doublé de Harry Kane, dont un but sur penalty, provoqué par Raphaël Varane qui avait alors écopé d'un carton rouge. La composition des Bleus lors de ce match :Lloris - Sidibé (Jallet), Varane, Umtiti, Mendy (Digne) - Dembélé, Pogba, Kanté, Lemar - Giroud (Koscielny), Mbappé. 05/12/22 - 12:45 - Griezmann, une activité aussi offensive que défensive Le repositionnement d'Antoine Griezmann plus bas au milieu de terrain, dans le coeur de l'entrejeu de l'équipe de France, apparaît comme le principal choix payant de Didier Deschamps depuis le début de la Coupe du monde. Selon Opta, la machine à stats du sport, le Français a généré 15 occasions en quatre rencontres, plus que n'importe quel autre joueur depuis le début de la compétition. Avoir reculé d'un cran ne semble donc pas avoir impacté son rendement offensif, tout en démultipliant son poids défensif : 18 ballons ont été récupérés par le joueur de l'Atlético Madrid depuis le début du Mondial, ce à quoi il faut ajouter 5 tacles réussis. Une adaptation express pour celui qui fut attaquant des Bleus jusque là. 05/12/22 - 11:54 - Plus de 14 millions de Français devant les Bleus L'équipe de France attire devant la TV ! TF1 a à nouveau enregistré un carton d'audience dimanche après-midi : 14,32 millions de personnes ont suivi le huitième de finale des Tricolores contre la Pologne. La Une a concentré 68,9% de part d'audience et enregistre sa meilleure audience de l'année. Un record battu pour le 1/4 contre l'Angleterre samedi soir ?

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris porte le numéro 1. On remarque que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19 avant de quitter les Bleus sur forfait. Antoine Griezmann porte le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays", a écrit l'équipementier dans son communiqué. "Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec donc un Olivier Giroud au sommet de la hiérarchie devant Thierry Henry :