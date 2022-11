Equipe de France : les Bleus en route pour le Qatar, après un nouveau coup dur

L'équipe de France de football s'est mise en route pour le Qatar ce mercredi 16 novembre, où une Coupe du monde les attend. Ils sont partis sans Christopher Nkunku, qui s'est blessé à l'entraînement la veille...

C'est désormais la dernière ligne droite. Les Bleus se sont envolés pour le Qatar ce mercredi, où ils vont défendre leur titre de champion du monde à partir de mardi prochain, avec un premier match face à l'Australie. Ce sont 25 joueurs qui ont pris place à bord de l'appareil en fin de matinée, le 26e sélectionné, Christopher Nkunku, s'étant blessé à l'entraînement hier lors d'un choc avec Eduardo Camavinga. Touché au genou gauche, le meilleur buteur de Bundesliga avec Leipzig a donc dû quitter Clairefontaine juste avant le grand départ et laisser sa place à un autre attaquant : la révélation de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani. Choisi par Deschamps alors qu'il n'y croyait probablement plus, ce dernier ne rejoindra l'équipe que 24 heures plus tard à Doha, étant en stage avec son club au Japon.

L'équipe de France va financer des ONG œuvrant pour les droits humains, en marge de la Coupe du monde 2022 qui va débuter ce dimanche 20 novembre, au Qatar. C'est l'association Génération 2018, créée après le sacre en Russie il y a quatre ans, qui a fait cette annonce dans un communiqué mardi : "Dans le contexte troublé de cette Coupe du monde, nous voulons, par cette lettre collective, rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination", indiquaient les Bleus dans le document publié à la mi-journée.

Les joueurs de l'équipe de France, interpellés par les ONG, dont Amnesty International, ont notamment été invités à afficher leur soutien aux homosexuels qui encourent la prison au Qatar ou aux migrants dont les droits auraient été bafoués lors de la construction des stades qui vont accueillir l'événement. Mais lors d'une conférence de presse ce lundi, le capitaine des Bleus Hugo Lloris avait tenté de ménager la chèvre et le chou. Le portier de l'équipe de France a d'abord indiqué qu'il ne porterait pas de brassard aux couleurs LGBT au Qatar, comme les capitaines de plusieurs équipes nationales, dont la France, l'ont pourtant fait sur les terrains européens à la rentrée.

Toute l'actu du Mondial dans votre boîte mail ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition, le 22 novembre face à l'Australie. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris portera le numéro 1. On remarquera que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19. Antoine Griezmann portera le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

Lire aussi

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a donc placé l'équipe de France dans la poule D. La liste des équipes de ce quatrième groupe pour ce Mondial est donc la suivante :

France

Australie

Danemark

Tunisie

Les dates de la Coupe du monde 2022 de football sont connues depuis déjà quelques temps. C'est du 21 novembre au 18 décembre prochain que la planète football a rendez-vous au Qatar. La date du premier match de l'équipe de France dans la compétition, face à l'Australie, barragiste intercontinental, a été fixée au mardi 22 novembre 2022, à 20h. La France, championne du monde en titre, débutera face à la même équipe qu'il y a quatre ans. Et on espère que les Bleus auront autant de mal à venir à bout des Australiens qu'en juin 2018 (2-1 à l'issue d'un match brouillon), si à la clé la réussite est la même jusqu'à la fin de la compétition. Suivront le Danemark le 26 novembre, un autre vieil ami, puis la Tunisie le 30 novembre :

22 novembre (20 heures) : France - Australie

France - Australie 26 novembre (17 heures) : France - Danemark, à Doha, stade 974.

France - Danemark, à Doha, stade 974. 30 novembre (16 heures) : Tunisie - France, à Al-Rayyan, stade de la Cité de l'éducation.

Lire aussi

Les Bleus démarraient au mois de mars la préparation pour la Coupe du monde 2022 : une victoire poussive face à la Côte d'Ivoire et un festival offensif face à l'Afrique du Sud avant de sombrer en Ligue des nations. Voici tous les résultats de l'équipe de France cette année :

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

3 juin 2022 : France - Danemark : 1-2

6 juin 2022 : Croatie - France : 1-1

10 juin 2022 : Autriche - France : 1-1

13 juin 2022 : France - Croatie : 0-1

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :