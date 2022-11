Ligue 1 : Lens et Rennes assurent, résultats et classement

Ligue 1. Le RC Lens et le Stade Rennais ont assuré leur présence sur le podium pendant la trêve en s'imposant samedi lors de la 15e journée de Ligue 1. Retrouvez les derniers résultats, le classement actualisé et le calendrier dans notre page spécial Ligue 1.

La 15e journée de Ligue 1 est la dernière avant la trêve mise en place à cause de la Coupe du monde au Qatar. Plusieurs chocs sont au programme ce week-end, à commencer par le duel entre Lyon et Nice, sans oublier l'affrontement entre Monaco et l'OM dimanche 13 novembre 2022. Retrouvez tous les résultats et le classement.

En direct

12/11/22 - 22:51 - Rennes - Toulouse : Willy Delajod siffle la fin du match à Rennes (2-1) C’est le coup parfait pour le Stade Rennais après ce match (2-1). C’est pourtant le Toulouse FC qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (46%-54%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Rennais se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (7 contre 4). Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 22:16 - Rennes - Toulouse : Nouveau but au Roazhon Park pour le Stade Rennais (2-1) ! Arnaud Kalimuendo marque et redonne l'avantage à son équipe à la 58e minute de jeu ! Ce Rennes - Toulouse repart sur de nouvelles bases au Roazhon Park : nous en sommes à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps. Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 22:12 - Rennes - Toulouse : But : le Toulouse FC remet les compteurs à zéro (1-1) ! Egalisation à la 55e minute de jeu au Roazhon Park ! Thijs Dallinga remet les compteurs à zéro dans cette 2e mi-temps face au Stade Rennais. Le score est de 1 partout dans cette rencontre ! Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 22:03 - Rennes - Toulouse : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Roazhon Park. Le score est de 1-0. Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 21:46 - Rennes - Toulouse : La pause est en cours au Roazhon Park Le Toulouse FC tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est légèrement en faveur du Toulouse FC (56% contre 44%), mais c’est le Stade Rennais qui a réussi le plus de tirs cadrés (4 contre 1) et qui a pris l’avantage à la marque (1-0). Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 21:24 - Rennes - Toulouse : Ouverture du score pour le Stade Rennais (1-0) ! Le premier but de ce match est inscrit par Benjamin Bourigeaud à la 25e minute de jeu dans cette 1e période ! Le match tourne à l'avantage du Stade Rennais au Roazhon Park. Les Toulousains doivent désormais réagir. Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 21:00 - Rennes - Toulouse : Le Stade Rennais et le Toulouse FC débutent leur rencontre ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Stade Rennais et le Toulouse FC vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Roazhon Park. Rennes - Toulouse en direct

12/11/22 - 20:30 - Le match de Ligue 1 entre Rennes et le TFC va débuter Le match de la 15e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le TFC va débuter dans quelques minutes désormais. L'arbitre français Willy Delajod sifflera le coup d'envoi sur la pelouse du Roazhon Park à 21 heures.

12/11/22 - 19:45 - Rennes-Genesio: "Ce ne sera pas facile" L'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio se méfie de cette rencontre face au TFC, ce samedi lors de la 15e journée de Ligue 1, même s'il espère prendre les trois points pour valider la bonne première partie de saison de son équipe: "Après ce match, j'espère que l'on aura trois points supplémentaires et on pourra dire que l'on a fait une très très bonne première partie de saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, a-t-il avoué en conférence de presse. Pour le moment, on a fait une bonne première partie de saison en termes de points, mieux que l'année dernière et que beaucoup de saisons mais aussi en termes de jeu où il y a eu beaucoup de très bonnes choses même si l'on reste sur deux matches un peu moins aboutis. Maintenant, il faut bien terminer la première partie de notre travail en prenant les trois points samedi. Ce qui ne sera pas facile face à une équipe joueuse."

12/11/22 - 19:00 - Rennes veut assurer sa place sur le podium Le Stade Rennais est sur une belle série de 10 matchs sans défaite en Ligue 1, ce qui a permis au club breton de se hisser à la 3e place du classement après un début de saison délicat. Avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar, Rennes a l'intention de finir en beauté devant son public au Roazhon Park contre le TFC, ce samedi lors de la 15e journée de L1. Des Toulousains qui restent sur deux matchs sans marquer en L1 et qui pointent à la 12e place du classement.

12/11/22 - 18:50 - Lens - Clermont : C'est fini à Lens (2-1) ! La supériorité du RC Lens a été incontestable. Au terme de ces 90 minutes, la possession de balle s’établit en effet indiscutablement en sa faveur (66% contre 34% pour Clermont Foot). Le RC Lens s’est aussi procuré le plus d'occasions sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 2 pour le Clermont Foot et l’emporte donc logiquement dans cette rencontre (2-1). Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 18:24 - Lens - Clermont : Nouveau but au Stade Bollaert-Delelis pour le RC Lens (2-1) ! Seko Fofana marque et redonne l'avantage à son équipe à la 68e minute ! La confrontation prend une nouvelle tournure au Stade Bollaert-Delelis : nous en sommes à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps. Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 18:16 - Lens - Clermont : Egalisation du RC Lens (1-1) ! Les Lensois marquent un but pour passer à 1 à 1 au Stade Bollaert-Delelis, alors qu'on joue la 60e minute dans ce Lens - Clermont. Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 18:01 - Lens - Clermont : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le RC Lens et le Clermont Foot, à Lens, où Hakim Ben el Hadj donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 17:46 - Lens - Clermont : La pause est en cours au Stade Bollaert-Delelis Le Clermont Foot s’en sort bien : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est nettement à l’avantage du RC Lens (64% contre 36% pour le Clermont Foot), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Clermont Foot, mais qui souffre sur le score de 0-1. Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 17:38 - Lens - Clermont : Premier but pour le Clermont Foot (0-1) ! Les Clermontois viennent de bousculer la rencontre au Stade Bollaert-Delelis. On en est donc à 0 à 1 dans cette rencontre. Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 17:00 - Lens - Clermont : Début du match Lens - Clermont ! Le coup d’envoi de ce duel entre le RC Lens et le Clermont Foot vient d’être donné par Hakim Ben el Hadj, au Stade Bollaert-Delelis. Lens - Clermont en direct

12/11/22 - 16:30 - Lens impérial à domicile C'est une lourde tâche qui attend Clermont ce samedi à Lens, lors de la 15e journée de Ligue 1. Le RC Lens a en effet remporté tous ses matchs à domicile cette saison (7) et pourrait devenir la deuxième équipe au 21e siècle à gagner ses huit premiers matchs à domicile dans une saison après le PSG, qui a réussi à le faire à deux reprises (en 2017-2018 et en 2018-2019). Mais les Clermontois sont invaincus à l'extérieur depuis quatre rencontres (une victoire pour trois matchs nuls).

12/11/22 - 15:45 - Lens: Buksa devrait être opéré Recruté en provenance des États-Unis et du New England Revolution cet été, le buteur du RC Lens Adam Buksa connaît des débuts compliqués sous le maillot lensois. Il ne s'est jamais vraiment remis d'une blessure au pied avec la Pologne en juin et a rechuté ces derniers jours. Victime d'une fracture de fatigue au pied, l'avant-centre polonais devrait être opéré. Le joueur de 26 ans pourrait être indisponible lors des trois prochains mois.

12/11/22 - 15:00 - Le RC Lens veut bien finir avant la trêve Après 14 journées de Ligue 1, le RC Lens pointe à la deuxième place du classement, à seulement cinq points du leader, le PSG. Avec 33 points au compteur, le club lensois réalise tout simplement le meilleur début de saison de son histoire et reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1. Les Lensois veulent terminer cette première partie de saison, avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar, en beauté lors de la réception de Clermont, ce samedi lors de la 15e journée de Ligue 1 (17h).

12/11/22 - 14:15 - Benzema a présenté son Ballon d'or à Lyon Karim Benzema a profité du match entre l'OL et Nice, vendredi lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-1), pour présenter au public lyonnais, lors de la mi-temps, son Ballon d'or obtenu le 17 octobre dernier. Formé à Lyon, l'attaquant français a porté chez les professionnels le maillot de l'OL entre 2005 et 2009 avant de partir au Real Madrid.

12/11/22 - 13:30 - Nice: Dante au soutien de Favre Alors que les rumeurs concernant un départ de Lucien Favre durant la trêve s'accentuent du côté de Nice, le capitaine niçois Dante a soutenu son entraîneur, après le match nul entre Lyon et le Gym vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 (1-1): ""Nous sommes en train de remonter la pente, a expliqué le Brésilien sur Prime Video. C'est clair que nous avons très mal commencé. Dans le club, il y a eu beaucoup de changements en interne. Le directeur sportif arrive un peu plus tard, les recrues arrivent tard aussi. Le club a fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrive plutôt mais il n'a pas pu, on le comprend. (...) J'espère vraiment qu'ils prendront la décision, parce que nous sommes en train de mieux nous trouver sur le terrain, il y a une cohésion d'équipe, nous sommes en train de grandir et progresser. J'espère qu'ils ne prendront pas une décision précipitée."

12/11/22 - 12:45 - Nice-Favre: "On pouvait gagner ce match" L'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, était content de la prestation de son équipe vendredi soir à Lyon (1-1), en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, malgré cette égalisation de Lacazette sur un penalty litigieux en fin de match: "Il ne faut pas rester fixé sur ce penalty. C'est le football et parfois c'est difficile. Lorsqu'on revoit les images, il n'y a clairement pas de faute. Mais l'erreur n'est pas là, elle est quarante secondes avant quand on perd le ballon, a-t-il regretté en conférence de presse. Je suis très content car on a osé jouer, on s'est créé des occasions et on pouvait gagner ce match."

12/11/22 - 12:30 - Le PSG sous la pression de Lens Le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment le droit de se relâcher ce dimanche contre Auxerre (13h) lors de la 15e journée de Ligue 1. Le PSG ne compte que deux points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, vainqueur de Clermont samedi (2-1). Même si les Parisiens auront certainement la tête à la Coupe du monde, ils devront rester face au promu auxerrois. Le PSG est d'ailleurs invaincu lors de ses 30 derniers matchs à domicile contre un promu en L1 (27 victoires pour 3 matchs nuls).