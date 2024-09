Tableau des médailles des Jeux paralympiques 2024 : le classement final de la France, record de Tokyo battu

Découvrez le tableau final des médailles des Jeux paralympiques avec le classement de la France qui a battu le record de médailles d'or de Tokyo.

Le tableau des médailles des Jeux paralympiques 2024 a sacré, avec une très large avance, la délégation chinoise, qui a terminé en tête de cette édition, pour la sixième fois consécutive, avec 94 titres (220 médailles), devant la Grande-Bretagne (49 en or) et les Etats-Unis (36 en or). Côté français, les Bleus ont rempli leur objectif d'entrer dans le top 8 avec 19 médailles d'or et 75 médailles au total. Ils terminent ainsi à la 8e place du classement des Jeux paralympiques, objectif affiché avant la compétition.

Comme pour les Jeux olympiques, l'objectif des médailles pour la France était très élevé. "L'ambition, c'est le Top 8, faire rentrer la France dans le Top 8 des nations paralympiques", avait annoncé, lundi 12 août, au micro de franceinfo, la présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), Marie-Amélie Le Fur. Un classement très ambitieux que la délégation française n'avait pas réalisé depuis Sydney en 2000 (7e, avec 86 récompenses, dont 30 en or). Pour rappel, il y a trois ans, au Japon, la France avait terminé 14e avec 55 médailles dont 11 en or, 15 en argent et 29 en bronze. Les trois premiers pays dans le classement des Jeux paralympiques de Tokyo étaient : la Chine (207 médailles, dont 96 en or), la Grande-Bretagne (124 médailles, 41 en or) et les Etats-Unis (104 médailles, 37 en or). La France, durant cette paralympiade, aura pulvérisé le nombre de médailles, en or et au total, et est même très largement dans le top 8 des nations.