Ligue 1 : un programme "olympique" pour la 5e journée, résultats et classement

La Ligue 1 est de retour après la parenthèse européenne. La 5e journée est l'occasion pour le PSG de conforter sa première place avant un "Olympico" aussi tendu qu'attendu à Lyon en clôture.

La 5e journée de Ligue 1 débute ce vendredi 20 septembre, par le déplacement de Nice à Saint-Étienne (à 20h45) pour ouvrir les festivités et avec un vrai besoin de se lancer pour les deux équipes, engoncées dans la seconde moitié du classement. Les Niçois, à la peine depuis le lancement le la saison (une seule victoire pour un nul et deux défaites), se déplacent chez des Verts en difficulté eux aussi pour leur grand retour dans l'élite (3 défaites et une victoire qui a fait du bien face à Lille la semaine passée).

Samedi, le programme sera suivi samedi par d'alléchants Lille-Strasbourg et Stade Rennais-Lens avant que le PSG ne se déplace à Reims dans la soirée (21h), pour un match piège : alors que Paris n'a pas fait d'étincelles en Ligue des champions (avec victoire étriquée contre Gérone sur une énorme faute du gardien adverse), les Rémois, sous la direction de Luka Elsner, ambitionnent de continuer leur bonne séquence après avoir enchaîné deux victoires consécutives contre Rennes et Nantes. Reste que les Parisiens continuent de briller en Ligue 1, avec un sans faute à ce stade sous l'égide de Luis Enrique.

Dimanche, la journée commence avec trois rencontres à 17h : Angers-Nantes, Brest-Toulouse et Montpellier-Auxerre. La journée sera aussi marquée par un derby entre Angers et Nantes. Monaco, qui a pour sa part brillé face au Barça ce jeudi en Ligue des champions, affrontera Le Havre à 15h, avant la clôture de cette 5e journée avec le choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, prévu à 21h au Groupama Stadium. L'"Olympico", l'un des matchs les plus attendus du week-end, opposera deux équipes en quête de points pour relancer leur saison. A noter que la rencontre sera aussi tendue qu'attendue, puisque les supporters de l'OM sont interdits de déplacement, le ministère de l'Intérieur invoquant un "risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporteurs des deux clubs". Marseille devra aussi se passer de sa nouvelle vedette Adrien Rabiot, qui devra passer par une remise en forme avant de revenir sur les pelouses.

Programme des prochains matchs

Découvrez le programme de la prochaine journée de Ligue 1 avec la liste de tous les prochains matchs.

Résultats des derniers matchs

Voici les résultats des dernières rencontres du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour après le coup de sifflet final de chaque match.

Classement de la Ligue 1

Qui pour prendre la succession du Paris Saint Germain ? Découvrez le classement complet du championnat de France de Ligue 1 à la fin de chaque rencontre.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.