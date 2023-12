Championnats du monde de handball féminin 2023 : quelle date pour le quart de finale ?

En s'offrant le scalp de la Norvège, l'équipe de France de hand affrontera la République Tchèque lors des quarts de finale.

L'équipe de France de handball monte en pression ! Après un premier match face à l'Angola timide, les Bleues ont livré une prestation XXL ce dimanche soir pour s'offrir le scalp de la Norvège, championne du monde en titre qui évolue à domicile. Conséquence, les Bleues terminent à la première place du groupe et affronteront la République Tchèque pour une place en demi-finale des championnats du monde. Mais attention, les Tchèques ne sont pas la par hasard et ces dernières se sont payées les Espagnoles pour terminer à la deuxième place du groupe.

On voulait finir premiers, forcément, mais on a énormément de respect pour la République Tchèque. On a la confirmation de notre potentiel et on peut même dire qu'on prend date, pour les quarts peut-être, pour les demies aussi, mais surtout pour plus tard" a lancé le sélectionneur Olivier Krumbholz après la rencontre.

Le calendrier de l'équipe de France de handball dans ce Mondial :

France - République Tchèque mardi 12 décembre à 17h30

À quelles dates auront lieu les Mondiaux de handball ?

Le championnat du monde de handball se déroule du 29 novembre au 17 décembre 2023.

Quels pays organisent les Mondiaux 2023 ?

Pour ces championnats du monde, le Danemark, la Norvège et la Suède ont été désignés comme les organisateurs de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux de handball féminin ?

La compétition sera retransmise sur les chaînes du groupe beIN Sports, qui diffuseront tous les matches de l'équipe de France et une sélection des meilleures affiches. La chaîne TMC retransmettra aussi en clair toutes les rencontres des Bleues.