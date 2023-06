Critérium du Dauphiné 2023 : Bjerg remporte le chrono et prend le maillot jaune, le classement

Le Danois Mikkel Bjerg a remporté le contre la montre du Critérium du Dauphiné ce mercredi 7 juin et prend le maillot jaune de leader.

Sommaire Classement

Parcours

Dates

Diffusion

Etapes

Après la double victoire de Christophe Laporte et celle de Julian Alaphilippe, le TGV de Clermont Ferrand, Rémi Cavagna (Soudal Quick Step), aurait pu s'imposer lors du contre la montre de 31 kilomètres entre Cours et Belmont-de-la-Loire. L'ancien champion de France de la discipline a été très longtemps en tête du classement, mais a du s'incliner face au Danois Mikkel Bjerg, triple champion du monde du contre la montre chez les espoirs, qui a largement dominé le chrono. Le coureur d'UAE Emirates fait coup double et prend le maillot jaune de leader de ce Critérium du Dauphiné. Leader jusqu'ici, Christophe Laporte concède 1'50.

Chez les favoris de ce Critérium, Jonas Vingegaard est le meilleur de la journée même si le Danois concède tout de même 12 secondes à Mikkel Bjerg, le vainqueur du jour. Ben O'Connor n'est pas très loin à 41 secondes du Danois, Adam Yates termine à 56 secondes, l'ancien vainqueur du Giro Jai Hindley est à 1'08 alors que des coureurs comme David Gaudu, Egan Bernal et Enric Mas perdent gros avec 2'22, de retard pour le premier, 2'37 pour le second et enfin 2'40 pour le dernier.

Voici le classement du Critérium du Dauphiné 2023

Results powered by FirstCycling.com

Quel est le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 ?

C'est une vraie préparation pour le Tour de France qui passera en 2023 par les cinq massifs montagneux. Le Critérium du Dauphiné 2023 reliera la région d'Auvergne aux Alpes. Les coureurs traverseront 10 départements et devront pédaler sur 27 ascensions pour 21 505m de dénivelé positif.

Le Critérium du Dauphiné 2023 dévoilé jeudi 16 février se déroulera du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le Critérium du Dauphiné 2023 ?

France Télévisions et Eurosport disposent des droits télévisés et diffuseront le Critérium du Dauphiné 2023 à suivre du 4 juin au 11 juin.

Quelles sont les étapes du Critérium du Dauphiné 2023 ?

Les étapes seront cette année animées par des duels de grimpeurs. La lutte s'annonce acharnée, un avant-goût avant du Tour de France au mois de juillet.