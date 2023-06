Critérium du Dauphiné 2023 : Christophe Laporte remporte la 3e étape ! Le classement

La 3e étape du Critérium du Dauphiné disputée ce mardi 6 juin entre Monistrol-sur-Loire - Le Coteau a été remportée par le maillot jaune Christophe Laporte.

Sommaire Classement

Parcours

Dates

Diffusion

Etapes

Seule véritable occasion pour les sprinteurs, la 3e étape du Critérium du Dauphiné s'est bien jouée au sprint dans les rues de Coteau dans la Loire avec la victoire de Christophe Laporte devant les sprinteurs Bennett et Groenewegen. L'étape a été très longue et sans vraiment d'intérêt. Un seul homme avait pris la poudre d'escampette dans cette étape, il s'agissait du Français Mathieu Burgaudeau. S'il est passé en tête dans la première difficulté de la journée, il s'est complétement relevé juste après, n'ayant aucun intérêt de s'épuiser face à un peloton qui contrôlait la course.

Quelques faits marquants tout de même lors de l'étape. Des manifestants se sont positionnés sur le parcours en début d'après-midi, au kilomètre 91. Le peloton a ralenti et a franchi la manifestation sur une seule file avant de se relancer tranquillement. Sans la présence d'une quelconque échappée, le sprint intermédiaire s'est joué entre Christophe Laporte et Julian Alaphilippe. Le maillot jaune a pris 3 secondes devant le coureur de la Soudal Quick Step afin de conforter son maillot jaune de leader. Quelques minutes plus tard, une grosse chute est intervenue à l'arrière du peloton, retardant notamment Julian Alaphilippe qui a été de nouveau retardé à 7 kilomètres de l'arrivée avant de revenir au terme d'un énorme effort.

Voici le classement du Critérium du Dauphiné 2023

Quel est le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 ?

C'est une vraie préparation pour le Tour de France qui passera en 2023 par les cinq massifs montagneux. Le Critérium du Dauphiné 2023 reliera la région d'Auvergne aux Alpes. Les coureurs traverseront 10 départements et devront pédaler sur 27 ascensions pour 21 505m de dénivelé positif.

Le Critérium du Dauphiné 2023 dévoilé jeudi 16 février se déroulera du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le Critérium du Dauphiné 2023 ?

France Télévisions et Eurosport disposent des droits télévisés et diffuseront le Critérium du Dauphiné 2023 à suivre du 4 juin au 11 juin.

Quelles sont les étapes du Critérium du Dauphiné 2023 ?

Les étapes seront cette année animées par des duels de grimpeurs. La lutte s'annonce acharnée, un avant-goût avant du Tour de France au mois de juillet.