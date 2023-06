Critérium du Dauphiné 2023 : la 6e étape pour Zimmermann, Vingegaard toujours en jaune, le classement

C'est Georg Zimmermann qui s'est imposé lors de la 6e étape du Critérium du Dauphiné ce vendredi 9 juin.

La 6e étape du Critérium du Dauphiné était la toute première étape qui arrivait en altitude même si les ascensions n'étaient pas très exigeantes. Après la démonstration de force de Jonas Vingegaard jeudi, le Danois était une nouvelle fois attendu au sommet ce vendredi 9 juin mais c'est l'échappée du jour qui est allée au bout avec la victoire de Georg Zimmermann qui a fait la différence dans les derniers pourcentages de la 6e étape même si Mathieu Burgaudeau a réussi à faire le jump pour revenir dans sa roue à 400 mètres de l'arrivée.

La journée a été animée par cette dernière composée de Nans Peters (AG2R Citroën), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Andrea Bagioli et Dries Devenyns (Soudal Quick-Step), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Axel Zinglé (Cofidis), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Mathieu Burgaudeau, Matteo Vercher et Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) et Simon Guglielmi (Arkéa Samsic). Lors de l'ascension du col des Aravies, Burgaudeau, Zimmermann et Castroviejo, les plus forts, sont partis à l'avant et se sont donc joués la victoire finale. Derrière, les favoris se sont neutralisés malgré la petite attaque de Jonas Vingegaard.

Voici le classement du Critérium du Dauphiné 2023

Quel est le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 ?

C'est une vraie préparation pour le Tour de France qui passera en 2023 par les cinq massifs montagneux. Le Critérium du Dauphiné 2023 reliera la région d'Auvergne aux Alpes. Les coureurs traverseront 10 départements et devront pédaler sur 27 ascensions pour 21 505m de dénivelé positif.

Le Critérium du Dauphiné 2023 dévoilé jeudi 16 février se déroulera du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le Critérium du Dauphiné 2023 ?

France Télévisions et Eurosport disposent des droits télévisés et diffuseront le Critérium du Dauphiné 2023 à suivre du 4 juin au 11 juin.

Quelles sont les étapes du Critérium du Dauphiné 2023 ?

Les étapes seront cette année animées par des duels de grimpeurs. La lutte s'annonce acharnée, un avant-goût avant du Tour de France au mois de juillet.