Vuelta 2023 : Ganna remporte la 10e étape, Kuss garde son maillot rouge, le classement

Filippo Ganna remporte le chrono de la 10e étape devant Remco Evenepoel, Sepp Kuss garde son maillot de leader

Sur ce chrono roulant de 25,8 kilomètres dans les rues de Valladolid promis aux spécialistes, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) l'a emporté en 27'39, devançant tous les favoris du Classement Général. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), avec son maillot de Champion du Monde de l'exercice, a été le seul en mesure de rivaliser avec l'Italien, mais a échoué à la seconde place, à 16 secondes. Leader du général avant cette étape, Sepp Kuss, sans grande référence sur les épreuves chronométrées plates, a limité les dégâts en finissant 13e à 1'29 et conserve sa tunique rouge devant Marc Soler. Le Français Lenny Martinez (Groupama FDJ), 30e et à 2'29 de Ganna, conserve une place dans le Top 10 du Général.

Parmi les autres favoris, Primoz Roglic (Jumbo Visma) a réalisé un très bon temps, à 35 secondes de Ganna et seulement 20 de Remco Evenepoel, tandis que son coéquipier Jonas Vingegaard a été décevant et finit à 1'17 du vainqueur. Les Espagnols Mikel Landa (Bahrain Victorious) et Enric Mas (Movistar Team) sont, sans surprise, les grands perdants de l'étape du jour, puisque qu'ils perdent respectivement plus de 2 minutes et 1'46.

Enfin, Joao Almeida (UAE Team Emirates) a fini à 49 secondes du vainqueur et a fait mieux que son coéquipier Juan Ayuso, relégué à 1'11.

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :