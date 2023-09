Vuelta 2023 : le classement chamboulé ? Un chrono décisif sur la 10e étape

Après une première journée de repos, les coureurs de la Vuelta abordent la deuxième semaine avec un contre la montre.

Place au seul chrono de ce Tour d'Espagne ce mardi 5 septembre avec 25,8 kilomètres au programme dans les rues de Valladolid. Aucune difficulté majeure n'est à signaler, le chrono s'annonce très roulant et parfait pour les spécialistes. On notera toutefois une petite côte et de nombreux virages dans les 10 premiers kilomètres. Parmi les favoris du jour, sans surprise on retrouvera l'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), son coéquipier espagnol Jonathan Castroviejo, Stefan Bissegger (EF-Education-EasyPost), Primoz Roglic et Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), mais surtout le champion du monde en titre et favori de cette Vuelta, Remco Evenepoel.

Leader du général, Sepp Kuss peut espérer conserver son maillot rouge de leader même s'il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre jusqu'à la fin de la Vuelta comme il a expliqué en point presse lundi 4 septembre. "L'équipe n'a pas d'attentes irréalistes par rapport à moi et je ne ressens aucune pression, même pour ce contre-la-montre. Ce n'est pas comme si c'était la dernière étape de cette Vuelta. Je dois juste croire en moi et ensuite nous verrons ce qu'il est possible de faire. Mon dernier test en soufflerie date d'il y a quelques années et cette année, je n'ai roulé sur mon vélo de contre-la-montre que lors du Giro, du Tour et à l'approche de La Vuelta pour le contre-la-montre par équipe. Je ne sais donc pas à quoi m'attendre, mais je crois en moi"

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :