Vuelta 2023 : un sprint sur la 12e étape ? Profil et classement

Etape promise aux sprinteurs ce jeudi 7 septembre, mais les favoris devront rester vigilants face au risque de bordures.

Après la victoire de Jesús Herrada au sommet de la Laguna Negra hier, les coureurs se dirigent ce jeudi vers Saragosse pour une étape sans difficulté répertoriée et promise aux sprinteurs. Partant à près de 1000 mètres d'altitude pour arriver 800 mètres plus bas, cette étape courte (150,6 km) pourrait tout de même présenter quelques surprises. Les étapes passant par Saragosse sont souvent très favorables aux bordures, les favoris devront donc rester vigilants si le vent fait son apparition aujourd'hui. L'équipe Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel est une habituée des bordures et pourrait tenter de piéger les autres favoris, dont la Jumbo-Visma du maillot rouge Sepp Kuss et de ses coéquipiers de luxe Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.

Les équipes de sprinteurs devraient contrôler et les baroudeurs auront sûrement moins de liberté que la veille. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), déjà double vainqueur d'étape, fait figure d'épouvantail sur les arrivées massives dans cette Vuelta au plateau de sprinteurs quelque peu dégarni. Alberto Dainese (Team DSM - Firmenich), vainqueur sur le Giro cette année, Sebastian Molano (UAE Team Emirates) ou encore Milan Menten (Lotto Dstny) sont des outsiders. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) pourrait aussi se mêler à l'emballage final, lui qui se découvre des qualités de sprinteurs cette saison : vainqueur d'un sprint au Tour de Wallonie, 2e de l'étape 5 de cette Vuelta, remportée par Groves.

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :