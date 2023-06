Ligue des nations : heure, chaîne TV... Le programme du Final Four

Le Final Four de la Ligue des Nations se déroule cette semaine avec deux gros chocs.

Alors que la plupart des équipes joueront des matchs de qualifications pour l'Euro 2024 qui se dispute en Allemagne dans un an (la France affronte Gibraltar et la Grèce), le Final Four de la Ligue des Nations se dispute ce mercredi 14 et jeudi 15 juin. La première affiche opposera les Pays-Bas à la Croatie. Les Néerlandais, battus sèchement par l'équipe de France il y a quelques mois, n'est pas dans leur meilleure période après un Mondial plutôt réussi. En face, la Croatie, est très souvent présente dans les grands rendez-vous ces dernières années et part avec un statut de favori. La rencontre sera à suivre le 14 juin dès 20h45 sur la Chaine L'Equipe.

L'autre affiche est un vrai classique entre l'Italie et l'Espagne. Absente de la Coupe du monde 2022, l'Italie veut ramener un titre à la maison, deux ans après celui de l'Euro, même si Roberto Mancini se satisfait du parcours. "Je suis heureux d'avoir l'occasion d'affronter trois grandes équipes, en l'occurrence la première demi-finale avec l'Italie, que je considère évidemment comme un grand adversaire. Nous y sommes très attachés et nous sommes très heureux car nous allons pouvoir rivaliser. Nous sommes sur un pied d'égalité avec toutes les meilleures équipes nationales du monde et nous sommes très impatients de participer à cette compétition. Le match sera à suivre jeudi 15 juin à 20h45 sur la Chaîne L'Equipe.

Les matchs de Ligue des nations se sont enchaînés dès le 2 juin 2022 avec des salves de résultats dans chaque groupes. Découvrez ci-dessous les résultats des matchs de la Ligue A et cliquez pour découvrir les résultats de l'ensemble des matchs sur le site officiel :

Quels sont les classements de la Ligue des nations ?

La Ligue des nations de football est composée de quatre ligues, la Ligue A, B, C et D. Les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus et les derniers des Ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure. Retrouvez les classements des différentes ligues :

Classement Ligue A

Classement Ligue B

Classement Ligue C

Classement Ligue D

Relégués en Ligue B

Autriche

République tchèque

Angleterre

Pays de Galles

Promus en Ligue A

Écosse

Israël

Bosnie-Herzégovine

Serbie

Reléguées en Ligue C

Arménie

Russie (relégation sans pouvoir jouer en raison du conflit avec l'Ukraine)

Roumanie

Suède

Promus en Ligue B

Turquie

Grèce

Kazakhstan

Géorgie

Relégués en Ligue D

Biélorussie ou Lituanie (barrage)

Chypre ou Gibraltar (barrage)

Promues en Ligue C

Lettonie

Estonie

Quel est le calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 ?

Le calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 est découpé en plusieurs journées du 2 juin 2022 au 18 juin 2023, date de la finale de la compétition. Découvrez ci-dessous les matchs de la prochaine journée

Voici l'ensemble du calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 :

Demi-finales : 14 et 15 juin 2023 ;

Finale et match pour la troisième place : 18 juin 2023

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour le Final Four (demi-finales + finale), les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus dans les ligues supérieures et les derniers des ligues A et B seront relégués dans les ligues inférieures.

Il faut également rappeler que, comme lors des deux premières éditions de la compétition, remportées par le Portugal et la France, l'enjeu de cette Ligue des nations est double : au-delà du trophée décerné au vainqueur final (forcément issu de la Ligue A), deux places possiblement qualificatives pour la Coupe du monde 2022 sont accordées puisque les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la Ligue des nations (dans toutes les ligues) qui ne sont pas directement qualifiés via les éliminatoires classiques (qui restent en vigueur), pourront participer à des barrages.