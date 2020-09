"Tour de France : Ewan enlève l'étape du jour, le classement inchangé"

19:15 - Le top 5 du classement à l'issue de la 11e étape

Le compte Twitter du Gruppetto indique le top 5 du classement par points à l'issue de la 11e étape du Tour de France. On retrouve Sam Bennett avec 243 points, Peter Sagan avec 175pts, Bryan Coquard avec 157pts, Caleb Ewan avec 155pts et Matteo Trentin avec 140pts. Concernant le classement général, aucun changement n’est à noter, et Primoz Roglic passera une 3e journée en jaune ce jeudi lors de la plus longue étape du Tour de France et l'arrivée à Sarran.