"Tour de France : la 12e étape pour Hirschi, pas de changement au classement"

L'étape la plus difficile ? En tout cas, elle risque de provoquer des dégâts dans le peloton maillot jaune. Pas moins de sept ascensions sont au programme de la 13e étape entre Châtel-Guyon et le Puy Mary Cantal. Si le début d'étape sera propice à la composition d'une grosse échappée avec notamment l'ascension du col de Ceyssat, classé en première catégorie, les favoris devraient se découvrir dans le col de Neronne qui offre une bonification juste avant l'ascension finale du Puy Mary Cantal (5,4 km avec une pente moyenne de 8,1%).

Aucun changement dans le top 10 du général. Quatrième journée en jaune demain pour Primoz Roglic, qui aura certainement plus à craindre avec l'arrivée au Puy Mary. #TDF2020 pic.twitter.com/Kg7GEG1shi

Il n'évolue pas ! À l'issue de cette 12e étape, les favoris se sont une nouvelle fois neutralisés, cela ne devrait pas être le cas demain avec une étape très difficile et l'arrivée au sommet au Puy Mary Cantal.

17:40 - Hirschi : "Je ne pensais pas y arriver"

Au pied du podium, Marc Hirschi a confié au micro de France TV qu'il était un peu malade et qu'il ne pensait pas y arriver. "C'est incroyable, j'étais trop proche de la victoire à deux reprises. J'avais mal au dos, je n'ai pas très bien dormi. Puis je me suis dit 'je me lance'. Je ne pensais pas y arriver, j'avais encore en tête les images des deux autres étapes. C'est comme un rêve."