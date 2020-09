"Tour de France : la 17e étape pour Lopez, Roglic garde la tête du classement"

18:01 - Roglic toujours méfiant

Primoz Roglic, maillot jaune de ce Tour de France 2020, ne se voit pas encore en tant que vainqueur de cette édition et se méfie de son compatriote Tadej Pogacar. "Le final c’était de la folie ! Je suis content de ma course, même si je n’ai pas gagné et que l’avance que j’ai sur Tadej n’est pas encore suffisante."