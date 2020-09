"Tour de France : un final au Grand Colombier, la 15e étape en direct"

À 12H25, les coureurs se sont élancés depuis Lyon, comme le rapporte France Bleu. Le peloton va traverser le Rhône, l'Isère et l'Ain. 174,5 km au programme, sous un grand soleil, précise le média. Le parcours pourrait être décisif vers la fin avec une explication possible au Grand Colombier entre les leaders au classement général.

10:17 - Comment va se dérouler la 15e étape du Tour de France ?

Ce dimanche 13 septembre, la 15e étape du Tour de France sera placée sous le signe de la montagne. Comme le rapporte France Bleu, cette étape de 174,5 km entre Lyon et Grand Colombier réserve une bonne partie de plat dans le Rhône, l'Isère et l'Ain, mais c'est bien la fin du parcours qui sera décisive. Le média précise que les coureurs devront digérer trois ascensions successives, deux de première catégorie et la dernière hors catégorie, à savoir la montée à Grand Colombier longue de 17,4 kilomètres, un final de près de 1300 mètres de dénivelé positif avec de nombreux passages à plus de 9%.