Championnat du monde de cyclisme 2020 : date, profil du parcours et favoris

La course élite masculine des championnats du monde de cyclisme a lieu dimanche à Imola, en Italie. Sur un parcours taillé pour les puncheurs, l'équipe de France misera sur Julian Alaphilippe. Le point sur les autres prétendants au maillot arc-en-ciel et sur les modalités de diffusion TV.

Comme de nombreux autres événement sportifs prévus cette année, les championnats du monde de cyclisme ont dû adapter leur programmation à la situation sanitaire, ces derniers mois. Initialement prévus à Martigny, en Suisse, sur un parcours pour grimpeurs, les Mondiaux 2020 ont finalement été délocalisés à Imola, en Italie, après le retrait helvète, en raison des restrictions imposées sur le territoire suisse. Ce changement de lieu correspond aussi à un changement de parcours puisque le tracé italien retenu est indiscutablement moins montagneux que celui prévu initialement. "Martigny, c'était pour purs grimpeurs et puncheurs de grand talent, à Imola, on inverse : c'est d'abord pour puncheurs et après pour grimpeurs", résumait Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, il y a quelques jours, dans L'Equipe. La course en ligne masculine aura lieu ce dimanche 27 septembre, avec un horaire de départ programmé à 10 heures.

La course élite masculine de ces championnats du monde 2020 de cyclisme se déroulera sur un parcours long de 258,2 kilomètres, parcourus sur un circuit de 28,8 kilomètres emprunté à neuf reprises. Deux difficultés principales se dresseront devant les coureurs : la montée de Mazzolano (2,8 km à 5,9 % de pente moyenne, un passage d'1 km à 9,6 %) et la côte de Galisterna (2,5 km à 6,4 % de pente moyenne, un passage à 14 %), soit un dénivelé positif total de 5 000 mètres. Le départ et l'arrivée se feront sur le le célèbre circuit automobile d'Imola. Le profil du parcours :

Compte tenu du parcours proposé pour cette course en ligne masculine des championnats du monde de cyclisme 2020, ce sont a priori les meilleurs puncheurs du peloton qui devraient être les principaux prétendants au maillot arc-en-ciel. De l'avis de nombreux observateurs, les coureurs ayant disputé le Tour de France, seront également les mieux armés sur le plan physique. Wout Van Aert (Belgique) et Marc Hirschi (Suisse), très en vue sur la Grande Boucle, font ainsi figure de favoris logiques, tandis que l'équipe de France disposera également d'un solide atout avec Julian Alaphilippe. Jakob Fuglsang (Danemark), Alejandro Valverde (Espagne), Michal Kwiatkowski (Pologne), Primoz Roglic et Tadej Pogacar (Slovénie), Vincenzo Nibali et Diego Ulissi (Italie), Tom Dumoulin (Pays-Bas), Alexey Lutsenko (Kazakhstan), Michael Woods (Canada), Daniel Martinez (Colombie) Michal Matthews (Australie) ou encore Maximilian Schachmann (Allemagne) devraient également avoir leur mot à dire. En revanche, le Danois Mads Pedersen, champion du monde en titre, ne participera pas à cette édition 2020.

En France, la diffusion TV de la course élites masculine sera proposée à la fois sur la chaîne Eurosport 1 (accès réservé aux abonnés) à partir de 9h55, et en clair sur France 3, à partir de 12h55. Pour les adeptes de la retransmission en streaming, rendez-vous sur Eurosport Player ou sur le site Internet de France TV.