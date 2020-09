Championnat du monde de cyclisme : l'arrivée victorieuse d'Alaphilippe en vidéo

MONDIAUX 2020. La course en ligne masculine des championnats du monde de cyclisme a été remportée dimanche par Julian Alaphilippe à Imola. Revivez la victoire du coureur français en vidéo.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 09h30] Julian Alaphilippe a été sacré champion du monde de cyclisme 2020, hier, à Imola (Italie), à l'issue d'une course parfaitement menée par le leader de l'équipe de France et ses coéquipiers. D'abord volontairement discrets, les Bleus ont décidé de durcir la course à environ 70 kilomètres de l'arrivée, par l'intermédiaire de Quentin Pacher et Nans Peters, avant de se "cacher" à nouveau dans le peloton puis de resurgir dans le final grâce à Alaphilippe, bien épaulé par Rudy Molard et Guillaume Martin, qui a décidé d'attaquer là où il l'avait décidé, dans le dernier franchissement de la côte de la Gallisterna. Personne n'a alors pu suivre le Français, passé au sommet avec une dizaine de secondes d'avance sur Hirschi, Van Aert, Roglic, Kwiatkowski et Fuglsang et qui parviendra à conserver et même à faire grandir cet écart jusqu'au bout, pour finalement l'emporter en solitaire. Revivez l'arrivée de Julian Alaphilippe en vidéo :