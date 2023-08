Championnats du monde de cyclisme 2023 : heure, chaîne TV... Le programme complet des Mondiaux !

Coup d'envoi des championnats du monde de cyclisme ce jeudi 3 août avec les épreuves de cyclisme sur piste.

Sommaire Dates

Engagés

Parcours

Heure

Qui pour prendre la succession de Remco Evenepoel ? Le parcours se révèle extrêmement technique avec très peu de lignes droites et beaucoup de changements de direction à 90° tout au long du parcours. Si le profil devrait permettre une arrivée au sprint, une courte montée d'un peu plus de 200 mètres se trouve à environ 2 km de la ligne d'arrivée et pourrait permettre à quelques coureurs de faire exploser le peloton comme Wout van Aert, Mathieu van der Poel.

Du côté de l'équipe de France, Thomas Voeckler a annoncé la composition avec Julian Alaphilippe, déjà deux fois champion du monde, et Christophe Laporte, vice champion du monde, accompagnés de Benoit Cosnefroy (Ag2r-Citroën), Rémi Cavagna, Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step), Bryan Coquard (Cofidis), Olivier Le Gac et Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Bruno Armirail et Rémi Cavagna, champion de France du contre-la-montre, sont les deux coureurs français retenus pour le championnat du monde.

À l'occasion de la dernière étape du Tour de France femmes dimanche 30 juillet, l'équipe de France féminine a également dévoilé sa sélection pour les Championnats du monde de cyclisme sur route de Glasgow. Pour le contre-la-montre, prévu le 10 août, Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), la championne de France de la spécialité Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) et Juliette Labous (Team DSM) ont été choisies pour représenter la France. Pour la course en ligne, le 13 août, les trois coureuses seront à nouveau alignées, en compagnie de la championne de France Victoire Berteau (Cofidis), Aude Biannic (Movistar), Clara Copponi (FDJ Suez) et Marie Le Net (FDJ Suez).

Notons que cette année, les Mondiaux de cyclisme englobe toutes les compétitions. Durant ces 11 jours, 200 titres mondiaux seront décernés. Epreuves de cyclisme sur route, de VTT, de la piste ou encore du BMX, le programme s'annonce très chargé.

Voici toutes les dates des courses de ces Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023 :

Jeudi 3 août

Cyclisme sur piste. Course scratch hommes : 20h27. Poursuite par équipes hommes : qualification à 9h30. Vitesse par équipes hommes : qualification à 11h53. Poursuite individuelle femmes : qualifications à 12h49, la finale à 19h50. Vitesse par équipes femmes : qualification à 11h09, premier tour à 19h03, la finale à 20h19.

Course scratch hommes : 20h27. Poursuite par équipes hommes : qualification à 9h30. Vitesse par équipes hommes : qualification à 11h53. Poursuite individuelle femmes : qualifications à 12h49, la finale à 19h50. Vitesse par équipes femmes : qualification à 11h09, premier tour à 19h03, la finale à 20h19. VTT. Descente junior femmes : qualification à 16h30. Descente junior hommes : qualification à 17h.

Descente junior femmes : qualification à 16h30. Descente junior hommes : qualification à 17h. Vendredi 4 août

Cyclisme sur piste. Poursuite par équipes hommes : premier tour à 18h45. Vitesse par équipes hommes : premier tour à 19h48, la finale à 20h33. 500 mètres femmes : qualification à 11h18, la finale à 19h26. Course scratch femmes à 20h01. Poursuite par équipes femmes : qualification à 9h30.

Poursuite par équipes hommes : premier tour à 18h45. Vitesse par équipes hommes : premier tour à 19h48, la finale à 20h33. 500 mètres femmes : qualification à 11h18, la finale à 19h26. Course scratch femmes à 20h01. Poursuite par équipes femmes : qualification à 9h30. VTT. Descente élite femme : qualification à 12h. Descente élite hommes : qualification à 12h30. Descente junior femmes : finale à 14h30. Descente junior hommes : finale à 15h30.

Descente élite femme : qualification à 12h. Descente élite hommes : qualification à 12h30. Descente junior femmes : finale à 14h30. Descente junior hommes : finale à 15h30. Samedi 5 août

Cyclisme sur route. Course route Junior femmes à 10h (70 km), course route Junior femmes à13h (127,2 km).

Course route Junior femmes à 10h (70 km), course route Junior femmes à13h (127,2 km). Cyclisme sur piste. Vitesse hommes : qualification : 11h14, 1/16 de finale à 12h47, 1/8 de finale à 14h28. Poursuite par équipes élite hommes : finale à 19h07. Keirin femmes : premier tour à 18h21, repêchage à 19h43. Poursuite par équipes élites femmes : premier tour à 12h19, la finale à 20h28.

Vitesse hommes : qualification : 11h14, 1/16 de finale à 12h47, 1/8 de finale à 14h28. Poursuite par équipes élite hommes : finale à 19h07. Keirin femmes : premier tour à 18h21, repêchage à 19h43. Poursuite par équipes élites femmes : premier tour à 12h19, la finale à 20h28. VTT. Descente Élite femmes : finale à 12h30, descente Élite hommes : finale à 14h.

Descente Élite femmes : finale à 12h30, descente Élite hommes : finale à 14h. Dimanche 6 août

Cyclisme sur route. Course route Hommes élite à 9h30 (271,1 km).

Course route Hommes élite à 9h30 (271,1 km). Cyclisme sur piste. Poursuite individuelle hommes : qualification à 10h24 et la finale à 19h01. Omnium hommes : course scratch à 14h41, la course tempo à 18h22, l'élimination à 19:16, la course aux points à 20h12. Vitesse hommes : quarts de finale à 13h09. Élimination femmes : finale à 18h34. Keirin femmes : quarts de finale à 11h58, les demi-finales à 18h13, la finale à 19h57.

Poursuite individuelle hommes : qualification à 10h24 et la finale à 19h01. Omnium hommes : course scratch à 14h41, la course tempo à 18h22, l'élimination à 19:16, la course aux points à 20h12. Vitesse hommes : quarts de finale à 13h09. Élimination femmes : finale à 18h34. Keirin femmes : quarts de finale à 11h58, les demi-finales à 18h13, la finale à 19h57. VTT. Cross-country marathon hommes à 9h, cross-country marathon femmes à 9h30.

Cross-country marathon hommes à 9h, cross-country marathon femmes à 9h30. Lundi 7 août

Cyclisme sur piste. Sprint hommes : demi-finales à 12h18, la finale à 18h55. Américaine femmes à 19h34. Vitesse femmes : qualification à 11h30, 1/16 de finales à 12h26. Finale de l'élimination hommes à 18h28.

Sprint hommes : demi-finales à 12h18, la finale à 18h55. Américaine femmes à 19h34. Vitesse femmes : qualification à 11h30, 1/16 de finales à 12h26. Finale de l'élimination hommes à 18h28. Mardi 8 août

Cyclisme sur route. Contre-la-montre relais mixte à 13h (40,3 km).

Contre-la-montre relais mixte à 13h (40,3 km). Cyclisme sur piste. Le kilomètre hommes : qualification à 14h04, finale à 17h25. Keirin hommes : round 1 à 18h04, repêchage à 19h19. L'Américaine hommes : 19h44. La course aux points femmes à 18h42. Vitesse femmes : 1/8 de finale à 12h30, quarts de finale à 13h48.

Le kilomètre hommes : qualification à 14h04, finale à 17h25. Keirin hommes : round 1 à 18h04, repêchage à 19h19. L'Américaine hommes : 19h44. La course aux points femmes à 18h42. Vitesse femmes : 1/8 de finale à 12h30, quarts de finale à 13h48. Mercredi 9 août

Cyclisme sur route : contre-la-montre U23 hommes à 14h30 (36,4 km).

contre-la-montre U23 hommes à 14h30 (36,4 km). Cyclisme sur piste. Keirin hommes : quarts de finale à 18h01, demi-finales à 18h41 et la finale à 20h11. Course aux points hommes à19h15. Omnium femmes : course scratch à 17h38, la course tempo à 18h19, l'élimination à 18h58, la course aux points à 20h21. Sprint femmes : demi-finales à 17h30, la finale à 18h33.

Keirin hommes : quarts de finale à 18h01, demi-finales à 18h41 et la finale à 20h11. Course aux points hommes à19h15. Omnium femmes : course scratch à 17h38, la course tempo à 18h19, l'élimination à 18h58, la course aux points à 20h21. Sprint femmes : demi-finales à 17h30, la finale à 18h33. VTT. Course mixte en relais à 12h30. Course en VTT électrique femmes à 15h, course VTT électrique hommes à 16h30. Trial : par équipes mixtes à 18h.

Course mixte en relais à 12h30. Course en VTT électrique femmes à 15h, course VTT électrique hommes à 16h30. Trial : par équipes mixtes à 18h. Paracyclisme. Contre-la-montre : hommes T2 à 10h, hommes T1 à 10h22, hommes H2 à 10h34, Femmes T2 à 10h51, femmes T1 à 11h03, femmes H2 11h13, femmes H1 à 11h17, homme H1 à 11h21, hommes H3 à 14h, hommes H4 à 14h42, hommes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h31, femmes H4 à 15h38, femmes H3 à 15h50.

Contre-la-montre : hommes T2 à 10h, hommes T1 à 10h22, hommes H2 à 10h34, Femmes T2 à 10h51, femmes T1 à 11h03, femmes H2 11h13, femmes H1 à 11h17, homme H1 à 11h21, hommes H3 à 14h, hommes H4 à 14h42, hommes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h31, femmes H4 à 15h38, femmes H3 à 15h50. Jeudi 10 août

Cyclisme sur route : contre-la-montre Junior femmes à11h15 (13,6 km), contre-la-montre Élite et U23 femmes à 14h (36,4 km).

contre-la-montre Junior femmes à11h15 (13,6 km), contre-la-montre Élite et U23 femmes à 14h (36,4 km). VTT. Cross-country junior femmes à 12h, cross-country junior hommes à 14h. Cross-country Short Track élite hommes à 17h45, Cross-country Short Track élite femmes à 18h30. Trial junior hommes 20'' : demi-finales à 12h. Trial junior hommes 26'' : demi-finales à 14h30.

Cross-country junior femmes à 12h, cross-country junior hommes à 14h. Cross-country Short Track élite hommes à 17h45, Cross-country Short Track élite femmes à 18h30. Trial junior hommes 20'' : demi-finales à 12h. Trial junior hommes 26'' : demi-finales à 14h30. Paracyclisme. Contre-la-montre : hommes C3 à 10h, hommes C2 à 10h32, hommes C1 à 10h59, femmes C3 à 11h26, femmes C2 à 11h38, femmes C1 à 11h49, hommes B à 14h, hommes C5 à 14h37, hommes C4 à 15h04, femmes B à 15h36, femmes C5 à 15h58, femmes C4 à 16h15.

Contre-la-montre : hommes C3 à 10h, hommes C2 à 10h32, hommes C1 à 10h59, femmes C3 à 11h26, femmes C2 à 11h38, femmes C1 à 11h49, hommes B à 14h, hommes C5 à 14h37, hommes C4 à 15h04, femmes B à 15h36, femmes C5 à 15h58, femmes C4 à 16h15. Vendredi 11 août

Cyclisme sur route. Contre-la-montre junior hommes à 10h (23 km), contre-la-montre élite hommes à 14h35 (48,1 km).

Contre-la-montre junior hommes à 10h (23 km), contre-la-montre élite hommes à 14h35 (48,1 km). VTT. Cross-country U23 hommes à 11h30, cross-country U23 femmes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : demi-finale à 9h. Trial Élite hommes 26'' : demi-finales à 14h.

Cross-country U23 hommes à 11h30, cross-country U23 femmes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : demi-finale à 9h. Trial Élite hommes 26'' : demi-finales à 14h. Paracyclisme. Course en ligne : hommes T2 à 9h, hommes T1 à 9h02, femmes T1 à 9h02, femmes T2 à 9h02, hommes H2 à 11h, hommes H1 à 11h01, femmes H5 à 11h03, femmes H4 à 11h03, femmes H2 à 11h04, femmes H3 à 11h04, Femmes H1 à 11h04, hommes H4 à 14h, hommes H5 à 14h02, hommes H3 à 16h.

Course en ligne : hommes T2 à 9h, hommes T1 à 9h02, femmes T1 à 9h02, femmes T2 à 9h02, hommes H2 à 11h, hommes H1 à 11h01, femmes H5 à 11h03, femmes H4 à 11h03, femmes H2 à 11h04, femmes H3 à 11h04, Femmes H1 à 11h04, hommes H4 à 14h, hommes H5 à 14h02, hommes H3 à 16h. Samedi 12 août

Cyclisme sur route. Course sur route U23 hommes à 12h (168,4 km).

Course sur route U23 hommes à 12h (168,4 km). VTT. Cross-country femmes à 11h30, cross-country hommes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : finale à 17h. Trial élite hommes 26'' : finale à 18h30. Trial junior hommes 20'' : finale à 10h30. Trial junior hommes 26'' : finale à 12h.

Cross-country femmes à 11h30, cross-country hommes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : finale à 17h. Trial élite hommes 26'' : finale à 18h30. Trial junior hommes 20'' : finale à 10h30. Trial junior hommes 26'' : finale à 12h. BMX. Élite hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. Junior hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. U23 hommes : premier tour, repêchage. 1/8 de finale. Élite femmes : premier tour, repêchage. Junior femmes : premier tour, repêchage. U23 femmes : premier tour, repêchage. Élite femmes : finale à 13h30 .

Élite hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. Junior hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. U23 hommes : premier tour, repêchage. 1/8 de finale. Élite femmes : premier tour, repêchage. Junior femmes : premier tour, repêchage. U23 femmes : premier tour, repêchage. Élite femmes : finale à 13h30 . Paracyclisme. Course en ligne : hommes C5 à 8h45, hommes C4 à 8h47, hommes C3 à 11h15, hommes C2 à 11h17, hommes C1 à 11h18, hommes B à 13h45, femmes B à 13h47, femmes C4 à 16h45, femmes C5 à 16h45, femmes C3 à 16h47, femmes C2 à 16h48, femmes C1 à 16h48.

Course en ligne : hommes C5 à 8h45, hommes C4 à 8h47, hommes C3 à 11h15, hommes C2 à 11h17, hommes C1 à 11h18, hommes B à 13h45, femmes B à 13h47, femmes C4 à 16h45, femmes C5 à 16h45, femmes C3 à 16h47, femmes C2 à 16h48, femmes C1 à 16h48. Dimanche 13 août

Cyclisme sur route. Course en ligne Élite et U23 femmes à 12h (154,1 km).

Course en ligne Élite et U23 femmes à 12h (154,1 km). BMX. Élite hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. U23 hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Élite femmes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior femmes : quarts de finale, demi-finales. finale. U23 femmes : quarts de finale, demi-finales.

Élite hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. U23 hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Élite femmes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior femmes : quarts de finale, demi-finales. finale. U23 femmes : quarts de finale, demi-finales. Paracyclisme. Relais mixte à 10h45.

Qui sont les engagés ?

Découvrez la start list des coureurs engagés pour les Mondiaux de cyclisme sur route. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des annonces.

Data powered by FirstCycling.com

Quel est le parcours des Mondiaux de cyclisme ?

La course en ligne Hommes Elite partira de la capitale de l'Ecosse Edimbourg, au pied du volcan dormant d'Arthur's Seat, puis passera dans la vieille ville avant de suivre la route vers Glasgow pour réaliser 10 tours du circuit urbain final comme l'indique le site de l'UCI. Au total, 277,6 km pour 3'167 m de dénivelé positif sont au programme de cette épreuve.

L'épreuve en ligne sera à suivre ce dimanche à partir de 12h55 sur les antennes de France 3 et Eurosport, voici le programme complet :